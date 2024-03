Rincón se postula para ser el pueblo más lindo del mundo

La secretaria de Turismo de Santa Fe postuló a San Jose del Rincón para competir por el premio "The best tourist village" y coronarse como el pueblo as lindo del mundo. Sobre la nominación se refirió su intendente, Andrés Soperez.

Al aire de Cadena Oh!, Soperez mostró su orgullo: "Hemos sido postulados por la secretaria de Turismo de la provincia para participar del ´The best tourist village´. Para nosotros es un orgullo que nos hayan tenido en cuenta, que hayan fijado los ojos en San Jose del Rincón en su potencial tanto natural en su patrimonio arquitectónico y su historia”.

Y sumó: “En realidad se elige 7 localidades desde las Naciones Unidas y también se eligen 7 del país. Se hace un ranking del país y a nivel mundial, por eso es que desde ahí uno hace visible a la localidad a ojos del mundo”.

Para el Intendente, “el máximo potencial que tiene San Jose del Rincón tiene que ver con lo patrimonial, con su longevidad y como aún preserva esa cuestión identitaria y el patrimonio arquitectónico. También como conservamos la naturaleza, Rincón tiene arbolado, frondosidad en sus calles que otras localidades no tienen. Cada calle se convierte en un paseo, el arroyo Ubajay es un brazo de lo que es el río Colastine”.

La sexta localidad más antigua del país

“Luego de Salta viene San Jose del Rincón, tenemos 443 años desde el momento de que Juan de Garay le sede las tierras a Antón Martín, se contabiliza desde ahí”.

“Todo arranca en Santa Fe la Vieja, hoy conocido como Cayastá, al momento que migran para la nueva ciudad en el camino, Juan de Garay le cede las tierras en agradecimiento al trabajo realizado y apatir inicia esto que todo conocemos. Tiene un patrimonio muy amplio y longevo, por sobre todo, que aún hoy se preserva y mantiene vestigios de lo que fue una ciudad expresamente colonial”.

“Tenemos que trabajar fuerte para que los mismos rinconeros aprenda a valor y mostrarle a los visitantes aquello que nosotros tenemos naturalizados. Tenemos que trabajar con el sentido de pertenencia".

"Rincón es un museo a cielo abierto, un museo histórico y natural desde el lugar que lo mires".

Escucha la nota completa acá.