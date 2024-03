Pullaro: "Las organizaciones criminales están muy incómodas en Santa Fe"

Además, sostuvo que “durante años la acumulación de recursos se volcó en una región, que es el AMBA, en lugar de pensar en desarrollo, en rutas, energía, conectividad y puertos”.

Consultado sobre la in seguridad que atraviesa la provincia, principalmente la ciudad de Rosario, Pullaro aseveró: “Las organizaciones criminales están muy incómodas en Santa Fe y reaccionan de manera terriblemente violenta".

Y continuó: "Quieren tener la libertad para seguir manejando su poder criminal desde la cárcel, extorsionando y vendiendo droga", además de pretender "quebrar las definiciones que tomó el Estado”.

Acerca del acompañamiento político, afirmó: “Hay líneas de trabajo y decisiones que no van a volver atrás. Hoy no me siento solo, me respalda la Legislatura, la Justicia de la provincia y el Gobierno nacional por primera vez; viajaron a Rosario los ministros Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia)”.

Acerca de los últimos crímenes ocurridos en la ciudad del sur provincial, Pullaro aseguró:“Estamos avanzando muchísimo en las investigaciones. Hay muchas personas detenidas que fueron partícipes activos de esos hechos; avanzamos con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), los fiscales y las fuerzas federales”.

Además de reconocer que “hay que ir por el lavado de activos, una deuda en la Argentina”, el Gobernador reivindicó el papel de las Fuerzas Armadas en un marco como el de Rosario: “Con un pequeño entrenamiento de prevención y control podrían tener un rol en la seguridad pública”.

“Siento que, por primera vez, se entiende que el narcotráfico es un problema federal y que si no lo aplastamos rápidamente vamos a tener un problema de la misma magnitud en todo el país”, concluyó.