La China Suárez envuelta en un escándalo con vecinos de San Martín de los Andes

La China Suárez nuevamente está envuelta en un escándalo pero, en esta ocasión, no tiene nada que ver con sus relaciones amorosas sino que con un proyecto laboral en el que se encuentra.

La actriz está grabando la serie La Bastarda, que se estrenará en 2025, y que se desarrolla en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Si bien, al principio, fue muy bien recibida por los habitantes del lugar, luego comenzó a tener algunos inconvenientes con los comerciantes.

"La China a donde se traslada lleva el bolonqui. La persigue el conflicto".

Así lo revelaron en Arriba Argentinos (El Trece): "La China a donde se traslada lleva el bolonqui. La persigue el conflicto". Entonces comentaron lo sucedido: "Ella está grabando en San Martín de los Andes una serie y resulta que hay algunos momentos que deben cortar la calle, no se puede pasar y los negocios que están en ese lugar se ven afectados y le están pidiendo un resarcimiento económico".

"Dicen 'mirá, ustedes cortan la calle, no me dejan entrar a la calle, estoy perdiendo venta diaria...' En la producción está la China por lo que le piden a ella", manifestaron los trabajadores de la zona donde está grabando la China Suárez.

¿La China Suárez estaría saliendo con Marcos Ginocchio?

La China Suárez y Marcos Ginocchio se refirieron a los rumores que sostienen que existe un romance entre ellos luego de que se los haya visto juntos en varias ocasiones.

Todo surgió mientras se encontraban realizando un vivo en Instagram y las fanáticas del último ganador de Gran Hermano (Telefe) comenzaron a comentar que no les gustaba la pareja que hacían.

Por esa razón, la actriz y cantante se cansó de leer declaraciones negativas en su contra y manifestó: "Chicas, dejen de decir 'Primo no es por ahí' porque no estamos juntos así que relájense. Ya se los dije 20 veces".

Entonces, Marcos Ginocchio, por su parte, aclaró: "Claro que no". Sin embargo, la China Suárez bromeó con su respuesta: "Bueno, tampoco 'claro que no' hijo de puta, me hacés quedar mal a mí".

Fuente: Exitoina