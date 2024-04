Tini Stoessel presentará su nuevo álbum con tres shows en vivo

Tini Stoessel anunció tres fechas en Buenos Aires para presentar su nuevo álbum, Un mechón de pelo, en vivo.

A través de sus redes sociales, la cantante dio detalles sobre las presentaciones que hará y escribió: "Les quiero contar con mucha emoción que van a haber tres funciones en Buenos Aires el 25, 26 y 27 de abril para hacer la presentación en vivo de Un mechón de pelo".

"Va a ser una presentación íntima, compleja, muy introspectiva, contando esta historia como nunca antes lo hice en un show. Estoy tan emocionada de lo que estamos armando, del equipo hermoso que está dejando el alma en cada canción", adelantó.

"Para todas las personas que no puedan estar ahí, lo van a poder ver a través de un streaming", contó. "Un mechón de pelo es un gran desafío para mí y lo siento como una bendición muy grande el poder hacerlo", concluyó Tini Stoessel.

De esta manera, los shows en vivo de la artista presentando su nuevo álbum serán el 25, 26 y 27 de abril en el Club Hurlingam.

Cómo es el nuevo álbum de Tini Stoessel

Tras un tiempo alejada de la música, Tini Stoessel regresó a escena con un disco muy íntimo y personal, donde a través de la letra de las canciones contó su historia de vida. Además, en uno de los temas, destrozó a Marcelo Tinelli por el fuerte conflicto con su papá años atrás.

Alejandro Stoessel fue el director artístico de Ideas del Sur entre 2005 y 2009, y terminó en juicio con Marcelo Tinelli por la propiedad intelectual de la serie "Patito Feo".

Pese a que eran muy amigos, su relación terminó de la peor manera y Tini Stoessel lo padeció porque veía sufrir a su papá. Por eso, en su regreso a la música con un nuevo álbum escribió una canción llamada "Ángel", donde narró el mal momento que pasó su familia.

"(...) 2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes? Si fueron hermanos y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes, le dieron la espalda y él siempre de frente. Le dieron las gracias, lo empujan del puente", canta la artista a modo de recuerdo sobre lo ocurrido entre Alejandro y Marcelo.

"Yo ya entiendo bien lo que pasó. Papá se fue y culpa de él nunca lo fue. La herida se tatuó en su piel. La mentira la oyó todo el mundo, la verdad nunca la escuchó nadie. Por eso necesito gritarla a todo Buenos AIres. Deja que el tiempo se encargue, y el destino se encargó de violeta pintarme. Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse, de eso se trata amarse, pero también me dolió y para decirlo no es tarde", siguió.

Luego, Tini Stoessel dedicó una explosiva parte recitada que terminó de confirmar que el tema va dirigido a Marcelo Tinelli: "La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él. Pero la justicia divina existe. Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show, cantar, sonreír, y hacer como si nada hubiese pasado. Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida".

