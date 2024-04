"No va a haber hiperinflación en Argentina", afirmó el economista Aldo Abram

La situación económica de Argentina no deja de generar preocupación e incertidumbre, aun cuando los números parecerían mostrar otra cosa.

"Una de las cosas que uno tiene que pensar al evaluar una gestión, es que cada economista tiene su librito. No estoy de acuerdo con todas las medidas del gobierno, haría cosas distintas. Pero la realidad muestra que nosotros hace unos meses estábamos esperando la hiperinflación, pero hoy me llaman para ver si la inflación iba a ser de un dígito o no", comentó Aldo Abram, economista y director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.

"En eso el Gobierno fue exitoso, decidió dejar de emitir porque era una barbaridad en el anterior gobierno. No va a haber hiperinflación en Argentina", remarcó.

"La inflación de abril seguro va a ser de un dígito, dependerá si es de 9 por ciento o menos. Tal cual vamos, no me extrañaría que haya un 7 adelante; un 4 o un 5 en el segundo semestre. Estamos con esta tendencia descendente".

En este sentido, Abram remarcó que también hay que considerar la recesión, algo que "gestó el gobierno anterior".

"Esto tiene que ver que si estas esperando una crisis, vas a ahorrar, vas a dejar de consumir e invertir y te vas a hacer un colchón. No lo vas a hacer en pesos, por supuesto, sino en dólares. Cuando se hace eso, se saca la sangre con la cual funciona la economía", detalló en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

¿Cómo se sale?

"Con la cosecha vamos a tener una primera ayudita. Pero para garantizar una salida fuerte, una recuperación, hay que cambiar la expectativa que tenemos todos. Eso ya depende más de la dirigencia política, sobre todo la que está en el Congreso", apuntó el entrevistado.

"Tenemos que empezar a exigirles a nuestros legisladores que tienen que priorizar los intereses de la población. Si la Ley Bases y la ley fiscal se aprueba, es un paso importante en el cambio de rumbo", dijo por último.

