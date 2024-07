El Hospital Geriátrico Provincial de Rosario en alerta

Trabajadores del geriátrico de calle Ayolas realizaron un cese de actividades este lunes por la mañana en reclamo de la renovación de suplencias, en paralelo a un jornada de visibilización con asamblea frente al hospital.

"Estamos convocados en la puerta del Hospital porque tenemos más de 30 compañeros que no fueron renovadas sus suplencias. Nosotros contamos con 178 residentes adentro de la institución y no llegamos para dar la atención adecuada", señaló Ivana Sosa, delegada del Hospital Geriátrico.

Se trata de alrededor de 30 personas que realizan tareas de distinto tipo y el Ministerio de Salud solo aprobó la renovación de cuatro contratos.

Desde el gremio solicitan la creación de distintos cargos que son precisos para una mejor atención y garantizar así una adecuada prestación en el sistema público.

"Hace más de un mes que tenemos reuniones pero no han llegado las respuestas que necesitamos. Hay muchos contratos que no se renuevan en tiempo y forma, mientras hay otros que empiezan a caerse", añadió el delegado, Roberto Fleitas, quien adelantó que, de no tener respuestas a corto plazo, continuarán con las medidas de fuerza.

