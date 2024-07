Dramático relato de Luciano De Cecco: "Tuve pensamientos suicidas"

Mientras seguía compitiendo en su club, que por entonces era Lube Civitanova de Italia, De Cecco inició un tratamiento con su psicoanalista, pero no le sirvió. "Terminaba la charla y me sentía peor", dijo. "No lo sabía nadie. Iba a entrenar, jugábamos, ganábamos partidos, pero yo volvía a mi casa y me quedaba encerrado. Mi técnico se dio cuenta y me invito a cenar para preguntarme qué me pasaba. Yo no sabía decirle o no, no quería que se entere mi familia porque estaban a miles de kilómetros. Se lo dije pero le pedí que no le cuente a nadie. Iba casi sin dormir a entrenar", sentenció.

Relacionarse con otros, la clave de De Cecco para salir de la depresión

"En ese momento sentís que te estás muriendo y los demás no existen. Después conocí a una chica, jugadora de vóley, y empecé a sentirme mejor, pero lo que mejor me hizo fue una charla con otros desconocidos, todo anónimo por Zoom", explicó. "Empecé a seguir algunos tips, me autodediqué a algunas cosas, le di menos importancia al vóley y más a mí. Me di cuenta de que el vóley no era todo, algo que creí durante 14 años. Ahora tengo una relación con mi familia más fuerte, más amigos...", añadió.

"Nunca tomé medicación, no me gusta. Aparte era doping y yo tenía que seguir jugando. Ganamos la Copa Italia, llegamos a semifinal de Champions, salimos campeones y en el vestuario festejando les conté a todos los que me había pasado. Estaban todos blancos, algunos se enojaron porque no me abrí con ninguno", prosiguió más tarde.