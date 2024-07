Cinthia Fernández blanqueó el romance con su abogado Roberto Castillo

Después de la escalada de rumores, Cinthia Fernández blanqueó su relación con Roberto Castillo. La panelista y el abogado, quien llevó el caso de su acuerdo económico con Matías Defederico, ya no se ocultan y cada uno opinó del romance a su manera. Primero, el letrado admitió su separación de Daniela Vera Fontana, su expareja, quien sumó una nueva ventana al escándalo. Ahora, la bailarina habló sin rodeos en su visita a #ÁngelResponde, el programa de Ángel de Brito en el streaming Bondi Live.

“¿Estás de novia con Roberto Castillo?”, le preguntó el conductor. “Sí”, respondió la invitada, para recibir las felicitaciones de De Brito, que fiel a su estilo, quiso saber más sobre la flamante relación. “Me encanta. ¿Hace cuánto que están?”. “Y, más o menos un mes... un mes y una semana o dos”, dijo la bailarina con cierta ambigüedad, en el terreno siempre comprometedor. “¿A vos te cierran las fechas?”, preguntó Ángel. “A mí, perfecto”, dijo Cinthia, y agregó que a Roberto también. “Él tiene una captura de cuando le entregó las llaves a la exmujer y se fue de la casa”, sumó.

En ese punto, Ángel de Brito dio detalles del pasado de Castillo y su expareja. “Ellos ya habían tenido varias crisis. Lo sé porque él fue mi abogado en el caso (Susana) Roccasalvo. Lo conocí hace tres o cuatro años y en el transcurso de todo este tiempo él me ha contado que se fue de la casa y que se separó varias veces”, reconstruyó el periodista, y agregó un dato revelador: “Cuando le empecé a hacer chistes me pidió que no ‘porque la ex lo volvía loco porque estaba celosa de Cinthia’”.

A continuación, Cinthia habló de los supuestos celos desde su óptica: “(Roberto) ha tenido clientas guapas, Flor Moyano, por ejemplo, pero era amiga de la exmujer, entonces no tenía celos por eso. Yo la entiendo porque ella formó una familia, se separó y le duele. Por lo general, en una separación hay una persona que no se quiere separar”, afirmó para luego referirse a su historia personal.

“A mí me pasó y no puedo ser antipática con la situación. No creo en la necesidad de tener que hablar mal de ella”, agregó sin querer entrar en polémicas.

Más adelante, Cinthia contó que Daniela, la exesposa de Castillo, le mandó un mensaje en medio de la visibilidad mediática del conflicto: “Justo te viniste a aprovechar de que estábamos separados. Habiendo tantos tipos...”, le habría dicho. Después, siempre según su relato, la mujer borró el mensaje.

Antes de finalizar la nota, tanto Ángel como Pepe Ochoa le insistieron a la bailarina con que en algún momento Castillo tenía que “dar la cara”. Cinthia estuvo de acuerdo: “Yo no tengo dudas de que él va a hablar”, cerró.

Un rato antes, en diálogo con Teleshow, Castillo había sido claro con respecto a su estado actual: “Sí, estoy separado”, dijo el abogado sin extenderse más ni referirse a los rumores, intentando poner paños fríos en medio un conflicto mediático que comenzó a extenderse en el tiempo.

Sin embargo, este medio pudo corroborar que el vínculo entre Castillo y Fernández ya no sería solo laboral, sino que ya habrían existido entre ellos encuentros en la casa del letrado, a solas. Además, con respecto a las fechas en que el abogado y su clienta comenzaron a charlar en términos personales, no existirían conflictos pese al reclamo de su exmujer, ya que todo habría comenzado luego de la disolución del vínculo entre ambos. Algo que de alguna manera confirmó Cinthia, a la espera de la confirmación oficial del letrado, informó Infobae.