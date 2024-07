Rodrigo Villarreal: las críticas a Spahn por el desmantelamiento del plantel y el poco recambio

El mercado de pases siempre da que hablar en Unión. Hasta ahora, el único que llegó fue José Vanetta, quien más que nada es una apuesta, y se fue Mauro Luna Diale y está a punto de irse Federico Vera. Teniendo en cuenta la posible partida de los dos titulares, desde la oposición ya ponen el foco en Luis Spahn por desarmarle el equipo al Kily.

El desmantelamiento del plantel

"A mí me preocupa personalmente el desmantelamiento de planteles que lleva adelante Luis Spahn desde hace 15 años. Primero los desmantela y después ve qué es lo que trae. No se puede armar algo competitivo así", apuntó Rodrigo Villarreal, referente de Triunfo Tatengue.

"Entonces es una incógnita que tenemos todos en Unión qué hacen con la plata. Spahn ya tiene una denuncia penal en 2021 y está imputado por eso. Lo que me preocupa de esto es el técnico, que lo único que le pidió es que no le desmantelen el plantel. Madelón ya se fue dos veces por esto. No quiero jugar con el humor de la humanidad del Kily que se está exponiendo por una comisión directiva que no le da las herramientas necesarias para elevar la jerarquía de un plantel y pelear por algo. Él vino a dejar su huella y hacer historia, pero no se puede jugar con la humanidad de un entrenador que vino a dejar todo", expresó con enfado.

El destino de la plata

Una de las cuestiones que más fastidia a la oposición es el destino de los ingresos, ya que vendió por mucho dinero pero no vieron la reinversión. "En los últimos 2 años y medio vendió por más de 20.000.000 de dólares. ¿Qué trajo por esa plata? Hasta ahora no está en obras y la inversión es muy baja para el plantel profesional con jugadores de bajo renombre, que no te hacen comprar butacas", señaló.

"La mayoría de los jugadores que trajo son incorporaciones, no refuerzos. Son contados con los dedos de la mano aquellos futbolistas que tenían cierto nombre", apuntó. Luego, agregó: "No se puede retener los jugadores tampoco, porque Unión es de lo que menos paga. Para traer jugadores de jerarquía se necesita pagarles. Creemos que con la plata que ingresó se podría haber traído ese tipo de jugadores y darle un buen sueldo para mantenerlos, sino se te van a otros equipos".

"Si vas a vender jugadores titulares, que no te lo cambien por jugadores de menor jerarquía. Vos sos exitoso como empresario pero como dirigente no sabes negociar. Permíteme pensar mal porque siempre es a la baja en Unión", cerró Villarreal con una flagrante muestra de descontento con el manejo de la dirigencia actual del Tatengue en referencia al mercado de pases.