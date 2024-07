Messi antes de la final: "¿Jugar otra Copa América? No"

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, habló con emoción y determinación a horas de la final de la Copa América contra Colombia, a disputarse en Miami, en donde recalcó que puede ser la última ya que no quiere pensar a futuro.

En una entrevista concedida a DSports, Messi compartió sus pensamientos sobre el crucial partido, su futuro en la selección y otros temas relevantes.

Messi destacó la dificultad inherente a todas las competiciones oficiales, especialmente la Copa América. "Sabemos que todas las Copa América son dificilísimas, todas las competiciones oficiales son muy duras. Depende de pequeños detalles quedar afuera", afirmó el rosarino.

El 10 subrayó la importancia de los cruces decisivos, donde en 90 minutos y sin alargue, el desenlace puede llegar a definirse en los penales.

Al referirse a su futuro con la Albiceleste, Messi fue claro sobre sus expectativas a corto plazo: “¿Jugar otra Copa América? No. En estos momentos no me gusta pensar más allá, estoy disfrutando y viviendo el día a día”.

Disfrutar el presente

El capitán argentino reveló que aprendió a disfrutar del presente, una lección derivada de los altibajos y sufrimientos pasados con la selección. Ahora, con la oportunidad de jugar una nueva final, Messi expresó su gratitud y compromiso de dar lo máximo en este torneo.

En cuanto a su estado físico, Messi ofreció una actualización sobre su lesión y recuperación. "Con Canadá me sentí muy bien. Después con Chile me sentí bien desde el juego y lo físico", explicó.

Sin embargo, reconoció que la molestia en el aductor le impidió rendir al máximo. A pesar de estas dificultades, mostró optimismo respecto a su condición para la final, esperando estar en mejor forma para el partido decisivo.

La posibilidad de definir el título en los penales es un escenario que Messi contempla con confianza, en gran parte gracias al desempeño del arquero Emiliano "Dibu" Martínez.

"Después los penales, si bien se dice que es suerte, teniendo al Dibu no es tan así. Uno o dos te agarra mínimo y eso es una gran ventaja", elogió Messi, destacando la seguridad que Martínez brinda al equipo en estas situaciones críticas.

El astro argentino también mencionó a su amigo y excompañero de equipo, Luis Suárez, quien está viviendo su última Copa América con la selección uruguaya. "Es un amigo y siempre quiero lo mejor para él", comentó Messi.

También reconoció el impacto de Suárez en la selección uruguaya y su deseo de haberse enfrentado a él en la final.

Messi se refirió a su relación cercana con el cuerpo técnico y, en particular, con el entrenador Lionel Scaloni. "A veces hablamos de cualquier cosa, nos cruzamos y... Con todo el cuerpo técnico me tocó ser compañero, jugué con todos", relató Messi.

Finalmente, Messi expresó su admiración por la nueva camada de jugadores jóvenes en la selección argentina, quienes ya han logrado éxitos significativos a pesar de su corta edad. "Es una generación que son muy jóvenes... y tienen toda la carrera por delante en la Selección", dijo.

A su vez enfatizó la importancia de mantener la motivación y la mentalidad ganadora, asegurando que este grupo tiene el potencial de seguir logrando grandes cosas en el futuro, informó Noticias Argentinas.