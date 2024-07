Murió Shannen Doherty, la actriz de "Beverly Hills 90210"

La actriz Shannen Doherty, estrella de "Beverly Hills 90210" y "Charmed", murió tras una larga batalla contra el cáncer de mama. Tenía 53 años de edad.

¿Cuándo murió Shannen Doherty?

"Con el corazón encogido confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado, 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de lucha contra la enfermedad", confirmó el publicista de Doherty Leslie Sloane en una declaración exclusiva a la revista People el domingo 14 de julio.

"La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos, así como de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para que puedan llorar en paz", continuó Sloane.

¿Qué enfermedad tenía Shannen Doherty?

Shannen Doherty reveló en 2015 que tenía cáncer de pecho y, dos años después, tras compartir sus tratamientos en las redes sociales, dio la noticia de que la enfermedad estaba en remisión. Pero en 2020 recibió un nuevo diagnóstico que confirmó que tenía cáncer nuevamente.

La actriz contó que estaba en tratamiento mientras filmaba la serie inspirada en el éxito de los 90 "90210". Contó que su compañero Brian Austin Green era el único que sabía lo que pasaba y fue un gran apoyo para ella

"Definitivamente tengo días en los que digo: '¿Por qué yo? Y luego digo: 'Bueno, ¿por qué no yo? ¿Quién más? ¿Quién más aparte de mí se merece esto? Ninguno de nosotros lo merece", dijo Doherty a "Good Morning America".

"En cuestión de días o una semana se sabrá que estoy en fase 4. Así que mi cáncer volvió, y por eso estoy aquí", dijo Doherty en Good Morning America. "No creo que lo haya procesado. Es un trago amargo en muchos sentidos".

A principios de abril de 2024, Shannen habló en su podcast, Let’s Be Clear, y se refirió a su decisión de desprenderse de sus pertenencias antes de partir para evitar que su madre pasara por eso en medio del dolor: "Mi prioridad en este momento es mi madre. Sé que va a ser muy duro para ella si yo muero antes. Y porque sé que va a ser duro, estoy intentando que otras muchas cosas le resulten más fáciles. No quiero que tenga que encargarse de un montón de cosas. No quiero que se encuentre con un depósito lleno de muebles".

Fuente: Exitoina