Peverengo analizó la seguridad de la final de la Copa América

La Copa América ya es historia en lo futbolístico; sin embargo, la discusión sobre los operativos de seguridad sigue siendo una polémica luego de las imágenes registradas en la final del certamen. Estados Unidos será sede del próximo Mundial, por lo que la atención se centra en qué tan seguro es ir a un estadio.

En Cadena Oh!, Fernando Peverengo, Secretario de Seguridad Deportiva de la provincia de Santa Fe, se refirió al tema. “Jamás te podés relajar, pensar que tenés todo hecho, todo planificado, todo bien. Siempre hay alguna que otra incidencia, por eso también nosotros en nuestra modalidad de trabajo estamos presentes en los operativos. Confiamos muchísimo en la Policía de la Provincia de Santa Fe, pero también la acompañamos y muchas veces estamos en los lugares donde hay que tomar decisiones en el momento”.

Para Peverengo, el fallo “seguramente tiene que ver con la falta de experiencia con el público, evidentemente no están muy acostumbrados a cómo es el fútbol en Sudamérica y en el mundo. Tiene que ver con la experiencia; se va aprendiendo, pero como en el fútbol nunca podés decir: ‘me recibí de especialista en operativos de cancha’, siempre hay que estar atentos”.

A su vez, afirmó: “También hay que pensar en el contexto. 40 grados de calor, gente aglomerada, no fue una tragedia porque literalmente Dios miró para abajo. Me parece que lo que hubiésemos hecho nosotros en ese momento habría sido cerrar con el anillo. Eso de andar corriendo a las personas que no tenían tickets me parece una paparruchada. La verdad es que se esperó demasiado para tomar una determinación, poniendo en riesgo a las personas”.

“Tuvimos una charla con un experto francés que nos hablaba del clásico más complicado que tienen allá en Francia, que es el París Saint-Germain contra el Marsella. Estamos hablando de 50.000 o 60.000 personas y vaya que si tienen problemas también. Me acuerdo de que me dijo que trabajaban con 1.000 agentes de seguridad privada y 3.500 policías. Me parece que acá se subestimó, se lo vivió como ellos viven el evento y sin tener en cuenta cómo se vive el fútbol prácticamente en el mundo".

Visitantes

Consultado si es posible que vuelvan los visitantes a las canchas santafesinas, aseguró: "Tranquilamente, se puede hacer. Es más, hace un par de meses nos reunimos con los dirigentes de los clubes de Rosario, de Santa Fe, de Rafaela y la posición fue la misma que teníamos de 2015 al 2019. Si quieren realizar algún partido con público visitante, este ministerio, con la gestión del ministro Cococcioni, los va a estar acompañando. Nos tienen que decir qué partido quieren jugar con público visitante y nosotros tenemos la obligación de armar un operativo acorde para resguardar el bienestar de las personas y los bienes de las inmediaciones del estadio. Esa es nuestra mirada”.

