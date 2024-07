La Conmebol le abrió un expediente a Bielsa por su furiosa conferencia

La AUF ya fue notificada vía mail, por lo que este caso se suma al sumario por los serios incidentes entre los jugadores charrúas y los hinchas colombianos en las tribunas del Bank of America Stadium, de Charlotte (Carolina del Norte).

La explosiva conferencia de prensa se dio en la previa del partido por el tercer puesto frente a Canadá. En una intervención de más de cuarenta minutos, Bielsa exigió disculpas de la organización por no proteger a las familias de los futbolistas de Uruguay en el estadio tras la semifinal perdida contra Colombia y, posteriormente, acusó a la Conmebol de "mentir explícitamente" sobre el estado de los campos de juego y de entrenamiento.

"Dijeron que los campos de entrenamiento están perfectos, que los campos están perfectos, y hay evidencia de que son mentiras. Es una plaga de mentirosos. Las uniones del campo no cierran, los campos de entrenamiento eran un desastre", tiró el Loco, muy exaltado.

Y agregó: "No se dan cuenta de que esos jóvenes (los jugadores uruguayos) si no hubieran hecho eso habrían sido condenados por nosotros mismos. ¿Cómo no vas a defender a tu bebé, a tu hermana, a tu mujer? De qué sanción me hablan, lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas".

Por último, el DT arremetió contra los medios de comunicación y aseguró que hay un porcentaje de ellos que "no dice lo que deben" y cargó contra "el porcentaje que se calla".