Bielsa cargó fuerte contra la Conmebol y bancó a sus jugadores tras los incidentes

"Uno tiene que hablar pensando en todas las amenazas que recibe si habla. Lo único que puedo decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si están agrediendo a su mujer, a su madre, un bebe, a su esposa, a su hermana... ¿Qué hace? ¿Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender? Hay un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice. Esto lo tienen que decir ustedes (a los periodistas) no lo que tengo que decir yo", comenzó.

Sobre los incidentes, agregó: "Cuando usted ve que hay un acto violento, por supuesto que quién va a estar a favor de una reacción violenta, pero lo primero que tiene que ver es a qué responde la reacción, y si hubiera habido la posibilidad de hacerlo de otro modo. Esto ustedes ya lo saben, pero siempre vienen a que alguno de los infelices que estamos de este lado abramos la boca... No vaya a ser que sean ustedes los que señalen y se vean afectados de alguna manera".

En otro pasaje de la conferencia, el Loco cargó directamente contra el ente sudamericano y los responsables estadounidenses de llevar adelante el certamen: "Hicieron una conferencia de prensa para decir que las canchas estaban perfectas, cuando se ve que las uniones (de los pedazos de pasto) no justifican, y que los campos de entrenamiento están perfectos, y Bolivia no entrenó y yo tengo todas las fotos que justifican que es mentira. Esto es una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir", comentó.