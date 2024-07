Delfino quiere a Farioli y la dirigencia busca convencerlo para que se quede a pelear el ascenso

Al comienzo de esta semana, Brian Farioli volvió a Colón y se sumó a las prácticas, al tener contrato hasta fin de año. Si bien tenía todo acordado para llegar a Platense, la negociación se truncó y ahora es el propio Sabalero el que quiere convencerlo para que se quede.

La dirigencia avanzó en las charlas con el jugador para tentarlo. Tiene contrato hasta diciembre de 2024 e Iván Delfino lo piensa como una opción muy potable para el medio, debido a su faceta polifuncional.

De todas maneras, no es tan simple, ya que contaría con ofertas de Primera, además de un salario considerable, pero tampoco imposible de afrontar para el club. Más allá de que la premisa es salir, no descarta quedarse a pelear por el ascenso, ya que no ocupa cupo.

Vale resaltar que viene de una compleja lesión, por lo que estuvo un tiempo parado, aunque ya está a punto y puede jugar. Hay optimismo de que al menos pueda quedarse en esta recta final.