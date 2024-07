La escalofriante revelación de Di María sobre la amenaza: "Enviaron una cabeza de chancho con una bala en la frente"

La frustrada vuelta de Ángel Di María a Rosario Central trajo diferentes sensaciones en todo el Pueblo Canalla. Este martes después de casi dos semanas de confirmar su continuidad en Benfica, el Fideo rompió el silencio y aclaró todo lo referido a la amenaza que recibió, que terminó siendo la única causa que impidió su regreso a Arroyito.

El sueño frustrado

De entrada, Angelito admitió que su deseo siempre fue volver al Canalla, pero lo que sucedió le hizo dar marcha atrás: "Lo dije porque es lo que siempre quise y el sueño de siempre es querer volver a jugar en Central y retirarme con esta camiseta. Y es más que obvio que voy a seguir diciéndolo cada vez que me pregunten, porque es lo que siento y siempre soñé. Y era el momento justo después de decirle adiós a la Selección, pero no se dio".

"A veces todo parece muy lindo hasta que pasan cosas como las que me pasaron a mí y a mi familia. Y me siento mal por no poder cumplir ese sueño, era algo que deseaba mucho, pero las amenazas fueron más fuertes y mi decisión siempre es basada en la tranquilidad y felicidad de mi familia", expresó.

"Lo dije y lo voy a decir mil veces más, quiero retirarme en Central, es mi sueño y el de mi familia volver. Y tenía todo hablado con Gonzalo para volver, pero las amenazas sobrepasaron todos los límites", prosiguió.

¿Cuándo tomó la decisión?

Más allá de las especulaciones, Di María tuvo en claro de arranque que no regresaría a Rosario en esas condiciones. "La decisión la tomé yo después de que pasó la primera amenaza. Estaba en Estados Unidos con la Selección y ahí dije que era imposible volver. Eso fue el 25 de marzo. Me acuerdo que días después me escribe Gonzalo Belloso y me pregunta cómo estaba. Y le dije 'para la mierda'. Yo no voy a volver a Rosario de esta manera. Tocaron a mi familia y eso sí que no lo voy a permitir. A cualquier precio no", subrayó.

"Pasó el tiempo y volví hablar con Gonzalo, que fue en mayo, y le dije que no volvía, que no iba a poder estar tranquilo sabiendo que en cualquier momento podía pasar algo, que para muchos Central está primero, pero para mí no, para mí primero está mi familia, le pese a quien le pese", expresó.

La cruda amenaza que no se conoció

Además de la amenaza conocida en el barrio de Funes, el Fideo reveló que hubo otra más horrible en el negocio de su hermana: "Hubo una amenaza en el barrio de mis papás. Esa sí salió en todos lados. Pero simultáneamente hubo otra amenaza en la inmobiliaria de mi hermana que no salió a la luz porque mi hermana y mi cuñado se asustaron y no denunciaron. Era una caja con una cabeza de chancho y una bala en la frente, y una nota que decía que si yo volvía a Central la próxima cabeza era la de mi hija Pía".

"Después se sumó la amenaza de la estación de servicio donde tiraron los tiros, que no fue hace mucho tiempo. Ahí podría haber muerto cualquier empleado o persona que estuviera ahí en ese momento, una locura. Creo que fueron demasiadas cosas para tomar esta decisión, no son papelitos solamente, hubo tiros y cosas graves", apuntó.

El enojo de los hinchas

Por supuesto, los fanáticos están cegados y no comprenden su decisión. Al respecto, Di María declaró: "Hay muchísimos que entendieron la decisión que tomé, que fue por mi familia, no solo mis hijas y mi mujer, sino también mis papás y mis hermanas, porque ellos viven ahí. Los que no entienden es porque no se ponen un segundo en mi lugar, porque es fácil putear y maltratar por redes sociales sin ponerse en la piel del otro".

"No te olvides que antes del sueño de todos ellos, era y es mi sueño y el de mi familia volver a Rosario. Es muy fácil hablar de afuera y criticar sin saber, no queremos una vida con custodia, lo haríamos pero no es lo que queremos para vivir", sostuvo.

¿Sigue la puerta abierta?

En el final, Di María expresó que su deseo siempre seguirá siendo regresar a Arroyito: "Siempre tuve obstáculos en mi carrera y este es uno más. Seguiré intentándolo, seguiré luchando por el sueño. La vida es así. Yo voy a seguir intentándolo mientras las puertas sigan abiertas. La gente se confunde con dejar la Selección con mi retirada. Dejar la Selección no es decir “me quiero retirar”, es dejar una parte de mi carrera que pienso y estoy convencido que la dejé en el momento ideal, como si con un lápiz escribía el mejor final de una hermosa película. Pero eso no quiere decir que no esté vigente, y es ahí donde la gente está confundida".

"Yo quiero volver a Central. Que me digan vende humo no me interesa, yo soy hincha de Central y lo voy a seguir diciendo pese a quien le pese", cerró.