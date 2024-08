Oficial: Di María extendió su contrato con Benfica por un año

Allí, le dejaron una cabeza de chancho, con una bala en la frente, y una mención a Pía, una de sus hijas. "Si volBes la próxima que recibas, es la de Pía. No vengas, hace caso. Nosotros no tiramos papelitos. Tiramos tiros y muerto", rezaba el escrito, también dirigido a Patricia Bullrich y a Maximiliano Pullaro para que abandonaran el territorio tras el accionar político.

Leer más

"La decisión de no volver la tomé yo después de que pasó la primera amenaza. Estaba en Estados Unidos con la Selección y ahí dije que era imposible, eso fue el 25 de marzo. Me acuerdo que días después me escribe Gonzalo Belloso y me pregunta cómo estaba, cómo estaba mi familia. Y le dije: 'Para la mierda'. Yo no voy a volver a Rosario de esta manera. Tocaron a mi familia y eso sí que no lo voy a permitir. A cualquier precio no", declaró días atrás el extremo zurdo en una entrevista con la prensa.

Leer más Di María explotó tras los rumores de su rechazo al homenaje en Central: "Qué manera de hacer campaña en contra mía"

Algunos canallas lo atacaron por su supuesto rechazo a un homenaje en el Gigante de Arroyito y otros de utilizar a la inseguridad como una "pantalla" para seguir su carrera en Europa. "Los que no entienden es porque no se ponen un segundo en mi lugar, porque es fácil putear y maltratar por redes sociales sin ponerse en la piel del otro. No te olvides que antes del sueño de todos ellos, era y es mi sueño y el de mi familia volver a Rosario", sostuvo la leyenda de la Scaloneta.