Otorgaron el premio a la "Mujer Empresaria 2021" que representará a la provincia

La premiación fue la finalización de una jornada llena de emociones, donde mujeres empresarias de toda la provincia de Santa Fe se reunieron para celebrar el “Premio Mujer Empresaria Fececo 2021”. Con el galardón fue distinguida Gabriela Gutiérrez, de la empresa Ríos de Gula de la ciudad de Santa Fe.

El evento contó con la presencia de mujeres emprendedoras, trabajadoras, tenaces, fuertes y capaces de llevar adelante sus empresas en momentos tan especiales y difíciles como los actuales.

"Para mi es un honor. Había una competencia bastante importante con otras mujeres muy emprendedoras y fue una sorpresa enorme, no solo haber ganado sino todo lo que representa esto. El reconocimiento te hace mirar un poco hacia atrás y ver todos tus logros. Agradecer a todos los que me acompañaron, porque esto no lo hace una sola persona", contó Gabriela Gutiérrez en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

"Me llena de orgullo y lo estoy disfrutando. Agradezco a CAME Mujeres emprendedoras y a Fececo, esta elección. Hace 30 años que estoy en el rubro, empezamos en el '91, es toda una vida. Siempre apostas a más y trabajas para crecer. Siempre hay cosas para hacer, para renovarse, esto no termina acá", dijo entusiasmada Gabriela.

A su vez, recordó sus inicios: "Cuando nosotros empezamos a hacer fiestas, siempre fue la ilusión de tener un salón propio y lo logramos. Es muy lindo trabajar con gente que está festejando, pese a que es sacrificado".

Bajo estrictos protocolos sanitarios, la jornada contó con la presencia de Eduardo Taborda -presidente de Federación de Cámaras del Comercio y otras actividades de la Provincia (Fececo)-, Marita Moyano -secretaria general Mujeres CAME-, Adrián Schuck -secretario Fececo- y Leandro Aglieri -tesorero Fececo-, además de las mujeres nominadas. En tanto, Beatriz Tourn, presidenta de Mujeres CAME, participó en forma virtual del evento.

