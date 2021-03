Con el "Pulga" Rodríguez presente, Colón viajará hoy a Buenos Aires

El plantel de Colón entrenará este jueves por la mañana en el predio "Ciudad Fútbol" con la mente puesta en el partido ante Platense correspondiente a la Fecha 7 de la Liga Profesional de Fútbol.

La novedad pasó por la presencia de Luis Rodríguez entre los citados para viajar a Vicente López y concentrar para el encuentro del sábado a las 14hs. "No lo descartes todavía", contaron a Sin Mordaza allegados al cuerpo técnico.

Vale recordar que el "Pulga" sufrió una distensión muscular y no un desgarro como se especulaba desde un primer momento. Según contaron a Sin Mordaza, no es seguro su presencia en el once titular pero se lo evaluará jueves y viernes.

Además del delantero tucumano, otros que integran la lista de presentes son Santiago Pierotti, Yeiler Goez, Cristian Ferreria, Christian Bernardi y Wilson Morelo.