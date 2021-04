La Auditoría del MPA rechazó investigar a Sain

La Auditora General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, debió expedirse después que el Fiscal General, Jorge Baclini, le remitiera diferentes actuaciones –tres en total- sobre la conducta del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

Por un lado, la nota de 27 diputados de la oposición que reclamaron formalmente la no restitución de Sain al Organismo de Investigación; la misiva de la Comisión de Juicio Político que se manifestó en idéntico sentido, y una presentación del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti sobre conductas presuntamente delictivas del ex funcionario. La Auditoría advirtió que no tiene competencias ni potestad para intervenir en el caso.

Baclini había remitido las actuaciones a Vranicich puesto que es la Auditoría quien tiene el poder disciplinario sobre los integrantes del MPA. Sin embargo, la funcionaria aclaró que las presuntas irregularidades por las que Sain debería ser sancionado -de acuerdo con las presentaciones efectuadas- escapan a su competencia, puesto que se habrían cometido mientras el aludido se desempeñaba como ministro de Seguridad, lo cual es parte de otro poder y marco legal.

Argumentos

La auditora inició su resolución advirtiendo que no es su función "efectuar valoraciones políticas o de impacto institucional, sino enmarcadas en parámetros legales preestablecidos".

A partir de allí detalló sus argumentos para plantear su incompetencia. Sostiene, en primera instancia sobre la eventual reincorporación de Sain al OI, que la Auditoría General "no es el órgano facultado legalmente para decidir sobre el otorgamiento de licencias o ceses de las mismas, ni de las consecuentes reincorporaciones de los integrantes del Ministerio Público de la Acusación". Dicha competencia legal, sostiene, es "exclusiva del Fiscal General"; por lo tanto "no corresponde valoración alguna respecto de los planteos de incompatibilidad relacionados al reingreso al cargo licenciado".

Respuesta similar encuentra la auditora para desestimar la posibilidad de iniciar un procedimiento disciplinario sobre Sain. Vranicich recuerda que la Auditoria puede admitir presentaciones e investigar hechos tanto de los órganos fiscales como de apoyo y funcionarios del MPA, entre ellos, el director del Organismo de Investigación.

Pero insiste en aclarar que los episodios sobre los que en este caso se propone indagar están asociados al desempeño de Sain no como funcionario del MPA, sino como ministro de Seguridad. Y deja constancia de que el Fiscal General había concedido la licencia pertinente para que el funcionario citado pudiese asumir como ministro de Seguridad, "hecho que se perfeccionó con la designación por decreto del gobernador".