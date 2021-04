Aseguran que "ningún funcionario de Cultura" de la provincia fue vacunado

El ministro de Cultura de la provincia, Jorge Llonch, aseguró este jueves que ni él ni ningún funcionario del área fueron vacunados. Además, sostuvo que hay personal del área que figura en Educación y eso generó los turnos asignados la semana pasada.

Aparentemente, el Ministerio de Salud entregó turnos a personal de esa cartera en algunos casos ya que tienen horas cátedra y cobran de Educación. Por tal motivo, fueron incorporados al sistema como docentes o no docentes.

Por otra parte, en los casos de los trabajadores sin esas horas cátedra, se trata de personal de planta con varios años que aún figuran en los registros de ese Ministerio.

"Ni yo ni ningún funcionario político se vacunó", aseveró Llonch y explicó el error: "en doce años nadie depuró las planillas de los ministerios del Estado y si alguien trabajó horas cátedra para Educación, aunque ya no lo haga, quedó en las planillas. Por eso ahora ocurre esto; no podemos estar revisando nombre por nombre", exclamó.

El Ministerio de Salud entregó turnos y vacunó a personal de áreas de Cultura de la provincia en Rosario que no forman parte de grupos de riesgo, ni son mayores de 60 años y no califican en el cronograma oficial comunicado. Los permisos fueron entregados y se efectivizaron la semana pasada en el centro de vacunación de la Ex Rural.

La inmunización alcanzó a personal que no es mayor de 70 años (ni de 60), ni tampoco corresponde a los grupos esenciales de salud o docente, ni siquiera policías (que todavía aguardan su momento).