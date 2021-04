El arzobispo de Rosario espera que Lagna pueda "dar condiciones de mayor seguridad"

Hace algunos días, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, concretó su encuentro con el arzobispo de Rosario, Eduardo Martin. Al respecto, el monseñor dijo que se encontró con el funcionario "con la intención de que esta gestión pueda dar condiciones de mayor seguridad".

"La inseguridad tiene causas objetivas como la falta de trabajo, de igualdad, la injusticia, de oportunidades, todo eso es un caldo de cultivo que propicia más los hechos de violencia. Se hace una cultura de la violencia", detalló Martin.

Asimismo, el arzobispo consideró que la resoluciones en materia de seguridad no sólo serán misión de un ministerio. "No creo que pueda resolver todo porque son múltiples las causas que generan la inseguridad pero tenemos esperanza que puedan mejorarse las cosas porque sigue siendo uno de los puntos más difíciles de nuestra provincia y nuestra ciudad en particular", analizó.

Y añadió respecto a las condiciones estructurales que luego repercuten en los hechos de violencia que "nuestra democracia todavía no ha podido resolver este problema o por lo menos aminorarlo. La pobreza estructural, aún en los mejores momentos de estos últimos 15 años, nunca bajó del 20 por ciento".