El dirigente radical Federico Pezz cruzó al PRO de Reconquista

El dirigente de la Unión Cívica Radical y exsenador Federico Pezz se mostró molesto por la actitud de la dirigencia del PRO Reconquista que no los hizo partícipes como sector político del radicalismo, en una conferencia de prensa para expresar la problemática de la salud en la región.

El PRO Reconquista hizo la invitación a los medios pero no a sus socios (UCR Ateneo Illia) a expresarse contra el hospital y la salud regional, lo que molestó no sólo al ex legislador norteño sino también a los concejales Natalia Capparelli y Hugo Firmán.

"Hay un enojo generalizado de todo el radicalismo del Departamento Obligado por esa actitud del PRO. Acá hay dos cosas muy importantes en Reconquista: primero el funcionamiento del hospital regional que es un desastre donde hay un desgobierno que perjudica sobre todo a los que menos tiene y el responsable principal de eso es el intendente Vallejos que lo conduce políticamente y por encima de él, el gobernador; y me parece de gravedad que se quiera sacar rédito parcial en un tema que es de toda la gente, por eso me hubiese gustado que me inviten y estar al lado de los chicos del PRO manifestando nuestro repudio al funcionamiento del hospital de Reconquista, a las vacunaciones VIP, a la falta de inversión para la guardia pediátrica", expresó Federico Pezz.

A su vez, afirmó que lo pone triste que algunos dirigentes del PRO de Reconquista y del Departamento "sean irresponsables, sean chiquilines, sean inmaduros, porque la construcción de Juntos por el Cambio costó mucho, el radicalismo hizo un gran esfuerzo y les quiero recordar a estos chicos que en el 2015 nadie dudaba que el presidente iba a ser Macri y el radicalismo se integró aún soportando errores de los tecnócratas del gobierno anterior; y estos chicos creo tienen esa lógica que es la de estar alejados de los problemas de la gente y de la realidad, manejándose como tecnócratas para ver si pueden sacar rédito a un tema vinculado a la salud".

Pezz pidió al PRO local que "recapaciten y pidan disculpas porque nosotros queremos cuidar esta construcción que se llama Juntos por el Cambio que le pertenece a ese 45 o 50% de argentinos que piden a gritos que la oposición se una y no que se hagan chiquilinadas como se hizo en Reconquista. No son todos, pero yo vengo viendo muchos errores de estos chicos del PRO que no son serios y son irresponsables, espero que recapaciten".

Finalmente destacó la actividad de los concejales Capparelli y Firmán que sobre el tema y problemática de la salud en la región y Reconquista "lo plantean a través de iniciativas que son debatidas por todos los bloques políticos como debe ser; y no a nivel de un partidito como lo hacen estos chicos".