Con una fría despedida, Diego Poggi renunció a TN y El Trece

Después de los rumores que trascendieron este fin de semana largo, se confirmó que Diego Poggi renunció a Todo Noticias (TN) y El Trece.

PrimiciasYa informó que la renuncia del periodista llegó luego de una acalorada discusión con Ricardo “Rapa” Ravanelli, actual Gerente de Noticias de Artear, a quien le habría sugerido llevar a cabo un segmento en su programa matutino y en las redes del canal y, al no obtener la respuesta esperada, presentó su renuncia el pasado jueves.

El medio de espectáculos Exitoina pudo confirmar la información con una fuente del canal, y corroborar que este domingo 4 de abril fue su último programa en TN.

En medio de los rumores previos, el conductor de radio Berlín 107.9, llamó la atención reiteradas veces al publicar historias que reforzaban cada vez más su renuncia a la señal de noticias del Grupo Clarín. Días atrás confirmó a través de su cuenta de Instagram su salida del grupo de WhatsApp del programa "Tempraneros". Y este domingo, antes de entrar al canal para despedirse en "TN Fin de semana", a las 15 horas, Poggi compartió una historia con la siguiente descripción: "the last one (el último)".

Días antes, también había hecho una filosa advertencia en pleno aire mientras presentaba una noticia: "Renunció al taller de autos y le pagaron 91 mil pesos en monedas de un centavo porque al dueño le molestó su decisión", decía la información. En ese momento, lanzó: "Espero no me pase lo mismo", tiró picante.

El periodista de 33 años se convirtió en una de las figuras de Todo Noticias, además de sus revelaciones a nivel personal. Su nombre también se ha convertido en tendencia en más de una ocasión debido a sus opiniones políticas y comentarios sobre la actualidad del país.

Fuente: Exitoina