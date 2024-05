¿Cuáles son los nuevos hábitos Fintech de los argentinos en este 2024?

La necesidad de los argentinos y argentinas de hacerle frente a la crisis y poder salvaguardar tanto sus ahorros como su poder de compra ha llevado a que sean cada vez más comunes las aplicaciones Fintech en la vida cotidiana. A continuación, nos vamos a detener en los casos más importantes y cómo pueden ayudar a planificar mejor la economía del día a día, al mismo tiempo que se obtienen mejores rendimientos. Empecemos.

No cabe ninguna duda de que este 2024 es un año más que desafiante para las personas y la economía del hogar. Los fantasmas de una hiperinflación que se sacudieron durante los primeros meses generaron expectativas negativas en la población, particularmente en el segmento de los ahorristas e inversores que debieron salir a buscar alternativas para no perder su poder adquisitivo.

En ese sentido, los argentinos y argentinas encontraron en el mundo Fintech a un aliado inesperado para poder adelantarse a la crisis y obtener resultados positivos mediante distintas operaciones y estrategias. De hecho, el conocimiento financiero de la clase media en Argentina es uno de los más elevados de la región.

Es por eso que, en el siguiente artículo, vamos a detenernos en los avances del mundo Fintech que permiten a las personas sobrellevar mejor el contexto actual de enfriamiento que vive la economía en Argentina. ¿Ya conocías a alguno? ¿Cuál creés que puede llegar a ser más útil en la actualidad?

¿Qué es el mundo Fintech?

En primer lugar, puede que existan algunas personas que no se encuentren del todo familiarizadas con este término. El sector Fintech es aquel que se encarga de introducir las últimas tendencias tecnológicas e innovaciones en comunicación en el mundo financiero, acelerando los ritmos de operaciones, transferencias y mucho más.

De hecho, en Argentina es uno de los integrantes de lo que se conoce como “Economía del conocimiento” y que permite posicionar al país entre los mercados laborales más preparados dentro de este ámbito. Las billeteras virtuales, los bancos digitales y los brókers de operaciones financieras son solo algunos ejemplos.

En definitiva, el mundo Fintech es el encargado no solo de llevar al mundo financiero al siglo XXI, sino que también permite que la economía de millones de personas lo haga, así como también la operatividad de las pequeñas y medianas empresas de todo el país.

¿Cómo aprovechan al sector Fintech los argentinos?

Ahora que sabemos qué es el mundo Fintech, podemos detenernos puntualmente en los nuevos hábitos de los ahorristas e inversores nacionales que ha facilitado. Ante un escenario macroeconómico cada vez más complejo, se ha visto una gran tendencia a aplicar estrategias de las más diversas.

1) Plataformas de inversión online

De acuerdo a distintas estadísticas y encuestas, los usuarios argentinos se encuentran entre los más numerosos en las plataformas de brókers de opciones, criptomonedas, Forex y otros mercados en línea. Existen algunas explicaciones para este fenómeno que conviene considerar.

En primer lugar, lo ya mencionado en torno a los desafíos económicos nacionales. La alta inflación, la pérdida de valor de los salarios, la devaluación de la moneda son solo algunos de los inconvenientes que debe sortear un ahorrista en el país. Las plataformas de inversión online permiten volver a pensar en positivo.

Por otro lado, también hemos comentado el elevado conocimiento financiero que tienen los argentinos y argentinas en relación a otros países de la región. La necesidad de conservar valor lleva a que el usuario promedio sea mucho más abierto al mundo tecnológicos y a las nuevas tendencias financieras.

Por último, también podemos destacar las mejoras en infraestructura comunicacional y la rápida educación digital en algunos sectores de la población permiten que este fenómeno tenga lugar. No es casualidad que términos como “trading”, Bitcoin o tasas de interés formen parte del vocabulario de miles de argentinos y argentinas a lo largo y ancho del país.

2) Billeteras virtuales

En la misma sintonía, las billeteras virtuales también se convirtieron en grandes aliadas de la economía personal y del hogar. Con la simpleza que posee cualquier otra aplicación, es posible realizar cualquier transacción en cuestión de segundos, olvidándose por completo del efectivo.

Las billeteras virtuales, además, también han permitido que los pequeños y medianos emprendedores en Argentina cuenten con un recurso práctico, ágil y seguro para ordenar sus finanzas sin realizar mayores esfuerzos. Así, se puede operar de manera legal y ordenada ni bien se monte una tienda física o en línea.

Por último, las billeteras virtuales también cuentan con el plus de otorgar rendimientos diarios a los usuarios por tener su dinero depositado allí, algo que en un contexto inflacionario no resulta para nada menor. Si los argentinos y argentinas pasamos más de 7hs en línea por día, ¿cómo no íbamos a pasarlas manejando nuestra plata?

3) Comparadores financieros

Otra herramienta Fintech que se encuentra en alza en Argentina son los comparadores financieros, los cuales permiten poner en disputa precios y características de productos y servicios. Lo mismo ocurre a la hora de pensar en plazos fijos o préstamos bancarios personales.

Mediante estas herramientas de comparación, el usuario puede tener en pocos minutos toda la información necesaria para no gastar dinero de más ni confundirse ante la distorsión de precios que abunda en la economía nacional. También se aplica esta herramienta en fechas especiales, como puede ser el “Black Friday” o el “Cyber Monday”.

4) Trading social

Por último, Argentina no se quedó afuera de una tendencia global, como es el caso del trading social. ¿De qué se trata? Las nuevas plataformas de inversión, las cuales hemos mencionado al principio de este artículo, permiten que las personas puedan interactuar entre ellas, similar a una red social.

A partir de foros, chats y grupos especiales, los inversores nacionales pueden encontrar a otros que tengan objetivos e intereses similares, con el fin de empezar un intercambio de conocimientos, estrategias e información. El resultado deseado, claro, es optimizar el rendimiento de cada operación.

El “copy trading”, sin ir más lejos, es el caso más representativo de esta tendencia, ya que tal y como sugiere su nombre, es posible imitar y copiar los movimientos de otro usuario con más experiencia para obtener los rendimientos. El trader original, por supuesto, obtiene distintas recompensas a cambio.

Conclusiones finales

Como hemo podido ver, el usuario argentino es flexible y variado a la hora de incorporar nuevas herramientas tecnológicas que le permitan mejorar su situación económica y financiera. Un fenómeno similar se puede ver en el resto de la región, pero Argentina ocupa un lugar de vanguardia.

Los próximos meses seguirán siendo desafiantes para el bolsillo y las cuentas de la sociedad, por lo que esta tendencia se encuentra lejos de encontrar su punto máximo. Esto puede notarse con la cantidad de usuarios jóvenes que se suman a las plataformas de inversión en búsqueda de mejores rendimientos y beneficios.

Mientras tanto, la necesidad de poder pensar en positivo en un contexto de crisis sigue pisando fuerte. Por suerte, cada usuario argentino sabe que cuenta en su bolsillo con un posible socio de negocios ideal en la búsqueda de mejorar su situación económica en el corto o mediano plazo.