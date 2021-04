Seguridad vial: "Los conductores deben saber que vamos a controlarlos"

En una provincia en la que circula el 85 por ciento de la producción de granos de la pampa húmeda, y considerando el tránsito regular, la cuestión de la seguridad vial cobra una mayor importancia.

En este sentido, el subsecretario de Seguridad Vial de la provincia, Osvaldo Aymo, destacó que "la seguridad vial no puede ser una cuestión hecha sin basamento científico", en referencia a la necesidad de instalar más controles.

"A los operativos los incrementamos desde el principio y ahora la circulación es prácticamente normal. Santa Fe tiene mucha responsabilidad, es incomparable con cualquier provincia argentina y con lo que pueda llegar a hacer con respecto al tema de la seguridad vial. Tenemos un cuello de botella impresionante en las zonas portuarias, en la ruta provincial 91, la ruta 11, la autopista Rosario - Santa Fe. Esto hace una presión impresionante en quiénes nos hacemos cargo de los controles", destacó.

"Si no tengo la posibilidad de detectar la falta, no sirve; sino puedo juzgarla ni penalizarla, tampoco"

El entrevistado comentó que, cuando comenzó la nueva gestión de gobierno, presentaron un plan estratégico de seguridad vial. "Fue la única provincia que lo hizo. Y esto porque tenemos que hacer seguridad vial basado en la evidencia científica. Si no cualquiera piensa que tiene la solución para trabajar en esto, pero lo que está probado en el mundo son los controles. Si no tengo la posibilidad de detectar la falta, no sirve; sino puedo juzgarla ni penalizarla, tampoco", detalló.

Respecto a los factores de riesgo, el subsecretario destacó dos: el alcohol al volante y la velocidad. Pero, agregó "Debemos comenzar a prestarle atención al uso del celular".

"Los países exitosos tienen entre 300 y 400 controles de alcohol por mil habitantes. Argentina tiene 300 mil, es decir, 7 cada mil habitantes. No son más buenos que nosotros, sólo tienen sanciones muy duras", expresó. Y dijo por último: "Quiero que todos los usuarios de las rutas provinciales sientan que alguna vez los vamos a controlar".

