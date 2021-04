Jonatan Cristaldo: "Estoy para entregarme al máximo por el equipo"

El delantero leproso brindó una conferencia de prensa virtual desde el Centro Griffa una vez terminado el primero de los dos turnos del día que afronta el plantel conducido por Germán Burgos de cara al encuentro del próximo lunes en condición de visitante frente a Lanús.

Desde le llegada del entrenador, Jonatan ha integrado el once inicial en los tres encuentros disputados e incluso fue destacado por el Mono a pesar de no haber convertido aún, llevando a cabo una tarea defensiva a la cual el mismo no estaba acostumbrado a lo largo de su carrera.

“Estoy jugando como extremo y colaborando en defensa. Germán me pide que acompañe los ataques desde la izquierda y físicamente me siento muy bien para hacerlo. Me habría encantado poder convertir, pero lo principal es conseguir la victoria y poder sacarnos todos esa mochila”, expresó.

Sobre el DT, agregó: “Nos motiva constantemente, es muy positivo, nos incentiva a jugar los partidos como finales y eso para el jugador es muy bueno. Llevamos tres partidos con él y no hemos perdido, encontramos una solidez defensiva importante que hasta los propios rivales nos han destacado. Queremos ganar y estamos enfocados en el partido del lunes”.

El próximo rival para la Lepra será el Granate y sobre el mismo también comentó: “Lanús es un equipo muy bueno, complicado, pero sabemos que le podemos ganar. Nos estamos haciendo un equipo muy fuerte, tenemos nuestras armas y creemos que podremos traer un resultado positivo”.

Por último, soslayó lo realizado por el plantel y cuerpo técnico durante la semana: “Trabajamos mucho lo táctico, cómo defender y salir de contraataque, sabemos que vamos a convertir y estamos trabajando mucho porque es una etapa que recién está comenzando”.