Pedretti y Lagna inauguraron nuevo centro territorial de denuncias en Roldán

La Municipalidad de Roldán informó que el ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, y el intendente de Roldán, José Pedretti, dejaron inaugurado ayer el Centro Territorial de Denuncias. Se encuentra en el flamante Distrito Municipal que funciona en Tierra de Sueños 3 para todos los barrios de la zona. Es un dispositivo que tiene por objetivo brindar atención y orientación a la comunidad y recepcionar denuncias relativas a hechos delictivos o contravencionales.

Pedretti indicó que “acá van a poder hacer todo tipo de trámites. No sólo el trámite que antes hacías en la intendencia u organismos descentralizados, sino que se le agregan las denuncias por delitos. De esa manera vamos a poder tener una estadística real, del tipo de delito, la zona. Hay que denunciar porque si no hay denuncia no hay delito”.

“El nuevo código procesal penal que rige en Santa Fe establece que sin denuncia no existe el delito. Por eso necesitamos que denuncien, que llamen al 911” dijo por su parte Lagna. Destacó que “cualquier vecino puede venir a hacer la denuncia y va a ser atendido por un profesional joven, capacitado. A esto le vamos agregar varias capacitaciones en género. Aquí va a haber un lugar con contención, y la posibilidad que cada uno de ustedes pueda hacer su denuncia con tranquilidad y que esa denuncia vaya a donde tenga que ir”.

Por último, el ministro indicó que “el gobernador Omar Perotti me ha dado el respaldo. Esto se va a ver plasmado en la adquisición de vehículos, en el patentamiento de 260 motos de alta cilindrada, 360 móviles más y una inversión de tres mil millones de pesos. Todo nos va a permitir poner en funcionamiento Centros Operativos Policiales con alta tecnología mundial. Estos centros estarán conectados con los patrulleros, con los caminantes, y los agentes de policía van a tener celulares robustos tipo militares. Van a poder cambiar información en la calle con el centro operativo. Eso va a permitir controlar lo que hace la policía y ayudarlos a llegar más rápido a la prevención del delito, porque con un verdadero mapa del delito de cada uno de los centros vamos a llegar más rápido a la prevención”.

Los Centro Territoriales de Denuncia funcionan como espacio alternativo a las comisarías y brinda atención y orientación a la comunidad; y recepcionan denuncias relativas a hechos delictivos o contravencionales.