La Justicia inició una investigación por el bloqueo de los trabajadores de turismo

El fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Manuel Cecchini, intervino este martes en el bloqueo realizado por trabajadores del turismo a la terminal de ómnibus de la ciudad capital y la avenida Alem. El objetivo es determinar si la medida de fuerza afecta el normal funcionamiento del trasporte público.

Tal acción judicial busca determinar si el reclamo tiene vinculación con el artículo 194 del Código Penal Argentino que sanciona a aquella persona que “sin crear una situación de peligro común” impiden o estorban la funcionalidad de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas. El fiscal ordenó que se realice un relevamiento de la cantidad de unidades que actualmente impiden la salida de colectivos desde la terminal y la libre circulación por la avenida.

El conflicto que originó el corte, se da en simultaneo en distintas ciudades del país: Rosario, Salta, San Luis, Rio Cuarto, Córdoba, San Juan y Buenos Aires. Y tiene como objetivo, solicitar al gobierno que los trabajadores del rubro puedan volver a trabajar, ya que su actividad se encuentra afectada por la pandemia.

El reclamo comenzó el lunes por la mañana, y desde ese entonces se mantiene vigente en una de las zonas más transitadas de la ciudad de Santa Fe y de la región. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte de la Nación convocó a una audiencia a los referentes de las empresas para esta tarde a las 18.

"Nosotros no somos ajenos a la realidad del país, somos conscientes de los problemas que estamos teniendo y los contagios. Pero nosotros vemos una discriminación: por qué algunos pueden trabajar y otros no. Estamos convencidos que los controles que aplicamos son muy severos y vemos que las líneas no. Hay algo que no nos cierra", alertó el transportista Leonardo Zamora en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

