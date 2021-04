Estrenos, películas y series para este fin de semana

Con un nuevo viernes tachado en el calendario, se renueva la cartelera a la que se puede acceder a través de las distintas plataformas virtuales.

Netflix tiene dos estrenos. Por un lado la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie". Será este domingo 18 de abril a las 21. Esta producción relata la vida del cantante Luis Miguel, quien ha cautivado al público en Latinoamérica durante muchas décadas. Continúa con Diego Boneta como protagonista.

Por otro lado tenemos 'El inocente'. "Un homicidio accidental lo lleva a una espiral de intriga y asesinato. En el momento en que encuentra amor y libertad, una llamada lo devuelve a la pesadilla", describe Netflix en su plataforma. Es una serie española, cuyo actor principal es el reconocido Mario Casas. Este un thriller estará disponible el 30 de abril en Netflix.

Mortal Kombat 2020

Warner no da respiro, y tras el estreno hace unas pocas semanas (taquillazo incluido) de 'Godzilla vs. Kong', es el turno de una adaptación de videojuegos que llevaba unos años dando tumbos y que ha acabado llegando a buen puerto. Y por lo que se puede ver en trailers y avances, el resultado no podía ser más prometedor. Estética y argumento parecen fieles al original, hay guiños a la primera y muy querida adaptación de los noventa y el espectáculo parece centrarse en lo que nos interesa: el gañaneo y los trompazos. Disponible en cines.

Archenemy

La nueva película de Spectrevision, productora de éxitos recientes tan interesantes como 'Color Out of Space', 'Mandy' o 'Daniel Isn't Real' plantea aquí una vuelta de tuerca al tema de los superhéroes con la historia de un indigente que dice ser en realidad un héroe de otra dimensión, aunque en la Tierra no funcionan sus poderes. Solo un chaval confiará en él, pero no te equivoques: esto no es una película de amistad evocadora entre dos perdedores, sino una cruda reflexión sobre la verdad y sus consecuencias. Disponible en Movistar y Filmin

Una joven prometedora

La película polémica de la temporada es este thriller que recoge la herencia de las viejas películas de explotación del subgénero de rape & revenge y les da un lavado de cara estético. Pero la historia es vieja y sabida y apela a los bajos instintos, como debe ser, con una joven agredida que clama venganza contra aquellos que le arruinaron la vida. Un reparto femenino estupendo (Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie) unen fuerzas en una película de Emerald Fennell nominada a cinco Oscar (mejor película, actriz, dirección, guión y montaje). Disponible en cines.

El cine argentino propone "El laberinto de las lunas". Es el universo de personas travestis, la Maternidad en todo su significado y las Infancias Trans. Karla Ojeda y Maira Ramírez que atraviesan la adopción y Gabriela Mansilla mamá de una niña trans, nos ofrecen sus testimonios de vida; con canciones y poemas de Susy Shock artista trans, y escritora. Disponible en la página de CineAr.