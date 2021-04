Abel Balbo habló de las elecciones de Newell's, Messi y Maradona

Abel Balbo vive en Italia, pero su corazón futbolístico se ubica en Rosario, más específicamente en Newell's. Allí surgió futbolísticamente y las elecciones en el club podrían cristalizar su vuelta a la institución para encargarse de todo el fútbol con la ilusión intacta de ver jugar a Lionel Messi en el Estadio Marcelo Bielsa.

Newell's busca revertir la suspensión de las elecciones

El jugador del Barcelona termina su contrato a mitad de año, pero Balbo sostuvo que “todavía puede dar muchísimo en Europa” y deseó: “No sé si va a volver ahora, pero ojalá lo haga”. Sin embargo, declaró que lo imagina en el Parque Independencia: “Creo que algún día va a jugar con la camiseta de Newell's”.

“Messi siempre tiene las puertas abiertas y sería una satisfacción enorme poder tener a los dos más grandes con nuestra camiseta: ya tuvimos a Diego, nos falta Leo... Para él también seguramente sería un placer enorme porque es un hincha fanático”, declaró el hombre con pasado en la Selección Argentina y adicionó que su vuelta se podría dar por el cariño de Leo a la institución: “Los jugadores de ese nivel que vuelven lo hacen por amor, por pasión, y eso es más fuerte que cualquier otra cosa. No se vuelve por ningún otro motivo”.

Balbo acompañará a uno de los candidatos a presidente del club

El futbolista que vive en Roma se alineó a la Agrupación UNEN que está encabezada por Juan José Concina, exsecretario del club rosarino, que debe esperar en la Justicia que confirmen su candidatura por un tema vinculado a la antigüedad.

“La idea es encargarme de todo el fútbol de Newell's, desde Primera hasta Inferiores. Encargarme yo personalmente del primer equipo y armar un grupo de trabajo, elegido por su capacidad, para el desarrollo de todo el sector juvenil”, declaró Balbo sobre su nuevo rol en caso de ganar la lista que apoya en las elecciones.

En diálogo con Olé, explicó porqué decidió meterse en la política de la institución: “Tengo un cariño enorme por el club, es en donde pasé toda mi adolescencia, hice las Inferiores. Es una parte muy importante de mi vida porque me ayudó a crecer, más allá de lo deportivo. Es el club que me permitió el sueño de ser futbolista, en el que debuté en Primera y me formó como persona”.

Inicialmente, las elecciones se iban a celebrar este domingo 25, pero las restricciones sanitarias tomadas por el gobernador, Omar Perotti, prohíben el acto eleccionario de forma presencial y se aplazaron los comicios hasta, por lo menos, mayo.

El doping de Maradona en Estados Unidos

El jugador que disputó los mundiales de 1990, 1994 y 1998 contó que la competencia jugada hace más de 25 años fue “la desilusión más grande de mi carrera” porque el grupo estaba muy unido y manifestó: “Teníamos la seguridad y la convicción de que lo ganábamos, pero se la vieron venir... Era el último de Havelange en la FIFA y no se podía ir sin que Brasil ganara algo importante y no podía permitir que Diego, que estaba peleado con todos, ganara otro mundial”.

En consecuencia, rememoró el doping positivo por efedrina a Maradona y destacó que a esa Selección la querían sacar del certamen: “No tengo dudas de que lo voltearon porque estaba muy bien, motivado, entrenando. Estaba sano en todos los aspectos. Además de nuestro compañero, era nuestro ídolo. Para nosotros fue un golpe muy fuerte del que no pudimos reponernos. La única manera de sacar a Argentina, era sacar a Diego”.

La muerte de Maradona

El campeón en México 1986 falleció el 25 de noviembre pasado, unos días después de haber cumplido 60 años, y su compañero en la Albiceleste se enteró en la ciudad italiana donde reside de su fallecimiento: “Fue terrible, una noticia de esas que no querés escuchar nunca, como cuando se te muere un familiar”.

Por último, explicó lo que significó su muerte para él y cómo se vivió en un país que Pelusa supo brillar con la camiseta del Napoli: “Para nosotros, Diego además del futbolista era el amigo. Acá se vivió con mucha tristeza, en toda Italia, y se lo homenajeó en todos lados”.

Con info de TyC Sports