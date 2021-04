Los riesgos de contraer coronavirus tras una cirugía programada no urgente

Tras las políticas nacionales y locales de suspender las cirugías programadas para evitar la exposición innecesaria a un contagio por coronavirus, distintos infectólogos explicaron al medio Con Bienestar cuáles son los riesgos reales de que una persona operada o internada pueda infectarse de covid-19

El infectólogo de la UBA Victor Daniel Rosenthal (M.N. 77.649) reveló que varios estudios de Australia corroboraron que cuando hay cirugías programadas selectivas no urgentes, el riesgo de infección por Covid es menor al 1%. “La conclusión es que no aumenta el peligro de contraer coronavirus en las personas que fueron operadas ya que la inmunidad de los pacientes que se someten a una cirugía no es causa comprobada de que sean más propensos a infectarse del virus. Sí hay una gran confusión con respecto a la infección hospitalaria y qué la provoca. Muchos de los pacientes que se operan son más vulnerables a contraer infecciones hospitalarias que covid”, sostuvo el especialista.

Respecto a la inmunidad de los pacientes que se someten a una cirugía, dijo: “La realidad es que la reducción de la inmunidad no es la verdadera causa de una infección hospitalaria. Por supuesto que puede tener una mínima influencia, pero el motivo principal para la infección hospitalaria es la estructura y los procesos que hay en los hospitales o clínicas privadas”.

En la Argentina, de acuerdo con un reporte publicado por el Ministerio de Salud en 2017, la tasa de infección hospitalaria en terapia intensiva es del 32 por ciento (era del 24% en 2008). Este es para el especialista el problema principal de las camas ocupadas en terapia intensiva: la elevadísima tasa de infección hospitalaria que hay en el país.

En ese sentido, explicó: “Cuando un paciente está internado en terapia intensiva sin infección hospitalaria, la estadía es como máximo de 8 días. Ahora, cuando tiene una infección hospitalaria, supera los 20 días. Si en la Argentina, esa tasa fuera baja como en otros países, habría el triple de disponibilidad de camas”.

Según el especialista, las principales infecciones hospitalarias son las mismas en todo el mundo: infección del torrente sanguíneo asociada a catéter vascular central; infección del tracto urinario asociada a catéter urinario; neumonía asociada a respirador mecánico; e infección del sitio quirúrgico.

Por último, la infectóloga Elizabeth Bogdanowicz (M.N. 66915) sostuvo que el paciente en un postoperatorio inmediato tiene un estrés quirúrgico transitorio que “no tiene un impacto en su inmunidad”. Al respecto, señaló: “Cuando inadvertidamente se opera a un paciente con covid positivo asintomático, sin dudas hay muchas más chances de que se complique el cuadro en el postoperatorio, ya que puede hacer neumonías severas, sobre todo en cirugías que son largas”.

