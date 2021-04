Médicos piden más restricciones y advierten que "estamos al borde de un estallido"

Los médicos de la provincia alertan que los pacientes con COVID-19 están diseminándose de una manera brutal, con mucho más nivel de contagio, sumado a los accidentados y otras patologías que complican la situación en las terapias de los nosocomios. En cuanto a los niños, "están teniendo actividad y van a enfermarse porque por lógica se contagian de lo que sea".

"Hay mucha preocupación porque estamos al borde de un estallido. La segunda ola viene mucho peor que la anterior con otras cosas que la hacen más riesgosa. El año pasado, al estar todo cerrado los casos eran solo COVID. No había accidentes, heridos, poca enfermedad de los chicos. Pero ahora eso no pasa", relató Sandra Maiorana, secretaria General de AMRA, en el programa "Al Atardecer" que conduce Ricardo Serruya por Cadena OH!

"Estamos absolutamente saturados. El personal de salud está diezmado. Los que han muerto, lo que tienen secuelas que no les permite trabajar, los que están con estrés postraumático y el que está trabajando, lo hace absolutamente agotados. No paró, no se da abasto y no podemos conseguir más gente, no la podemos fabricar", alertó Maiorana.

Si a este contexto se le suma que puede haber falta de oxígeno, "estamos absolutamente perdidos porque sirve para todas las patologías, inclusive es lo que tenemos para que no se agrave el paciente con COVID", manifestó.

Conseguir personal hoy es una tarea casi imposible, por eso desde AMRA piden que el Gobernador "encuentre la forma de disminuir la circulación. Sabemos que es difícil porque hay muchas cosas que tiene que evaluar, pero esto va a estallar. Estamos al borde que pase lo que vimos en otros países con gente muriendo mientras hacía cola tratando de entrar a un hospital".

