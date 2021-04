¿Quieres registrar un dominio web? ¡Sigue estos consejos!

Si cuentas con tu propia página web personal, ya sea porque tienes un blog o porque allí administrás tu propia tienda online para vender productos o servicios, no puedes dejar de conocer los dominios. Si esta es la primera vez que incursionas en el mundo digital, es probable que no sepas bien qué es o para qué sirve. Pero, no te preocupes porque en este artículo vamos a explicar todo lo que tenés que saber sobre esta herramienta y cómo registrar un dominio web en Chile.

A lo largo de este breve artículo, revisaremos todos los aspectos más relevantes sobre el registro de dominios: qué es un dominio de Internet, para qué sirve y cómo registrar un dominio web en Chile para tu página.

Dominios en el mundo digital

De manera concisa, el dominio web es el nombre único y totalmente exclusivo que se le da a tu página web. Por lo tanto, a través del dominio que vincules a tu sitio, los usuarios podrán buscarte en Internet y acceder al contenido de tu página web.

Todos y cada uno de los dominios están constituidos por dos elementos principales: el nombre del sitio web y la extensión del dominio. Por ejemplo, facebook.com es un dominio.

¿Quién los regula? Existe una organización mundial llamada ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) la cual se encarga de centralizar y regular la compra de los dominios y asegurar que todos sean únicos.

Cómo y dónde adquirir un dominio

En primer lugar, tienes que saber que comprar un dominio es muy sencillo porque se realiza de manera online. Lo único que necesitas es contar con un registrador de dominios profesional, serio y acreditado por ICANN, como lo es DonWeb. La primer compañia registrante de dominios de Latinoamérica que ofrece cualquier tipo de dominio que una persona puede estar buscando para su página web.

Una vez que tengas tu proveedor, deberás realizar una serie de pasos simples pero muy importantes, sobre todo para verificar dominios disponibles. Veamos de qué se trata esto:

Hallar un verificador de dominios para chequear disponibilidad. En general, los proveedores de dominio cuentan con esta herramienta (Donweb por ejemplo la tiene en un sitio). Una vez que hayas ingresado el nombre que te gustaría ponerle a tu página web, la herramienta de verificación te indicará si está disponible. Además, te ofrecerá una lista de otras opciones alternativas similares a la deseada. Cuando hayas decidido, tendrás que seleccionar el dominio, agregarlo al carro para pagar y continuar con el proceso de registro. Una vez terminado el pago, deberás completar un formulario de registro. Este paso es muy importante porque formarás parte de la base de datos oficial de dominios. Finalmente, deberás chequear la propiedad de tu nuevo dominio mediante la dirección de email que ingresaste en el registro. ¡Y ya está, eso es todo! ¡Ya tienes tu nuevo dominio, listo para ser utilizado!

En el caso de los precios, el costo de comprar un dominio variará de acuerdo a la extensión seleccionada (.com, .co, .site, .store, .org, etc.) y el proveedor que elijas. En general, los planes están diseñados para abonarlos de manera mensual o anual.

Otro punto importante a considerar es que el dominio que elijas será la carta de presentación de tu página. Por eso, asegúrate de que sea atractivo, corto, fácil de recordar y esté alineado con los lineamientos de tu marca.

Cómo funciona un dominio

Una vez contratado, el dominio opera de forma activa cuando el usuario decide navegar en Internet y colocar en un determinado buscador la dirección URL de un sitio. En otras palabras, ocurre cuando una persona escribe por ejemplo “www.viajes.com”.

Una vez que el usuario le da enter a la búsqueda, de forma automática el navegador funciona como un GPS: vincula el nombre (la dirección) con la ruta digital (es decir, el camino) hacia la información deseada. De hecho, este proceso demora solamente unos segundos y permite que un usuario encuentre toda la información específica que está buscando de forma exitosa.