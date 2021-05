Sebastián Moyano: "El clásico es un partido aparte"

En la previa del partido entre Colón y Unión del próximo domingo uno de los que habló por el lado Tatengue fue el arquero y capitán Sebastián Moyano. "Es un partido distinto", expresó en conferencia de prensa.

Sebastián Moyano tomó la palabra: “Seguro que ganar nos hace trabajar con más tranquilidad, aunque sabemos que el domingo es un partido distinto. Será un partido trabado, como lo son todos los clásicos, trataremos de hacer nuestro partido y aprovechar los detalles en los que se va a definir, es un partido a parte”.

“Vamos a tratar de respetar nuestra idea de la mejor manera posible, necesitamos ser inteligentes, sabemos que si logramos un triunfo tenemos la clasificación, ellos vienen con otra realidad” continuó.

Consultado sobre la actualidad de Unión manifestó: “Llegamos bien al clásico, no nos generan tanto, no tuve mucho trabajo y eso quiere decir que mejoramos. Necesitamos generar más situaciones, no solo nosotros, a todos les costó convertir goles”.

Sobre Colón el arquero dijo que "todos los rivales tienen virtudes diferentes, debemos estar atentos a las situaciones que se van a presentar. Respetamos al rival, pero nos enfocamos en lo nuestro, para tratar de generar más situaciones y poder convertir. Los que vivimos un partido así importante tratamos de transmitir la experiencia y sacarles la presión a los chicos, para que lleguen de la mejor manera y tranquilos”.

“Estos son partidos distintos, Colón se hizo fuerte en el inicio del torneo, tienen jugadores con mucha experiencia, que juegan muy bien al fútbol. Nosotros con más juventud vamos a tratar de meterle ritmo y poder aprovechar eso” cerró.

El arquero tatengue ya disputó un clásico y es uno de los más experimentados del equipo: “El rival va a querer ganar, pero hay que sacar ese peso de la semana que es inevitable. La gente te pide ganar el clásico, es una presión, pero hay que convertirlo en algo lindo. Desgraciadamente no lo podemos jugar con gente, que es lo más lindo.En lo personal estoy muy bien y contento de estar en el club. Disfruto de poder entrenar, vestir esta camiseta, ojalá pueda seguir creciendo”.