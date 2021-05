Friends, The Reunion: tiene adelanto y fecha de debut

HBO Max fijó el jueves 27 de mayo para el esperado especial de Friends: The Reunion, y presentó el primer teaser del especial protagonizado por su elenco original Jenniffer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry.

El teaser oficial de la esperada reunión del reparto de la exitosa sitcom, y es mucho más que un adelanto del clip de 40 segundos, las estrellas de la serie se alejan lentamente de la cámara con una versión ralentizada de la canción principal antes de desvanecerse con una placa que dice: "The One Where They Get Back Together".

Leer también: Jorge Rial se va Miami a vacunarse

La fecha también coincide con el primer aniversario del lanzamiento de la plataforma de streaming de WarnerMedia. El programa iba a ser uno de los especiales de lanzamiento de HBO Max el año pasado, pero el rodaje se retrasó por la pandemia.

El especial cuenta con las estrellas de Friends Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) y David Schwimmer (Ross), que regresan al escenario original de la comedia, Stage 24, en el terreno de los estudios de Warner Bros. en Burbank, para una celebración sin guion de la querida serie que se emitió de 1994 a 2004.

Cómo será Friends: The Reunion

Además de las estrellas del programa, en la nueva entrega habrá una serie de invitados especiales. Entre los rostros famosos figuran:

David Beckham,

Justin Bieber,

BTS,

James Corden,

Cindy Crawford,

Cara Delevingne,

Lady Gaga,

Elliott Gould,

Kit Harington,

Larry Hankin,

Mindy Kaling,

Thomas Lennon,

Christina Pickles,

Tom Selleck,

James Michael Tyler,

Maggie Wheeler,

Reese Witherspoon

y Malala Yousafzai.

El especial será dirigido por Ben Winston y producido por los productores ejecutivos de Friends Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane.

Leer también: Códigos secretos de Netflix para ver películas ocultas

El formato del episodio será una entrevista sentada con los actores, que se interpretarán a sí mismos, no a sus personajes. "Nada está guionado, y no estamos en el personaje", dijo Schwimmer en "The Graham Norton Show" el mes pasado. "Somos nosotros mismos, aunque hay una sección que no quiero desvelar, pero todos leemos algo".

Friends, una de las series de mayor audiencia de la televisión durante sus 10 temporadas, ganó el Emmy a la mejor serie de comedia, junto con los Emmys para las estrellas Aniston y Kudrow.

Fuente: Exitoina