Series y películas para ver este fin de semana en distintas plataformas

Entre los principales estrenos de este fin de semana hay dos series muy esperadas (“Halston” y “El ferrocarril subterráneo”), documentales sobre temas actuales y películas protagonizadas por estrellas como Amy Adams, Benedict Cumberbatch y Mélanie Laurent.

-“LA MUJER EN LA VENTANA” (se estrena este viernes 14 en Netflix): Finalmente, después de muchos contratiempos de producción, llega a la pantalla la esperada adaptación del director Joe Wright del best seller “The Woman In The Window”. Amy Adams, una de las mejores actrices de la actualidad, se pone aquí en la piel de una psicóloga agorafóbica obsesionada con resolver un crimen que ve desde su ventana. El elenco incluye a figuras como Gary Oldman, Julianne Moore, Anthony Mackie y Jennifer Jason Leigh.

-“HALSTON” (se estrena este viernes 14 en Netflix): la esperada miniserie sobre el diseñador Roy Halston Frowick lleva la firma de dos pesos pesados: el protagonista es Ewan McGregor y el productor es Ryan Murphy, el hombre detrás de éxitos como “Glee”, “Feud” y “El asesinato de Gianni Versace”. La ficción de cinco episodios se mete en el mundo fashion de la Nueva York de los años 70 y 80 para contar la historia del diseñador que se convirtió en una superestrella de la moda, que tuvo una enorme influencia en la estética de su época y que llegó a perder casi todo en una vida marcada por los excesos y las adicciones.

-“EL FERROCARRIL SUBTERRÁNEO” (se estrena este viernes 14 en Amazon): esta serie de diez episodios, dirigida por el ganador del Oscar Barry Jenkins (“Moonlight”), relata la huida de una esclava negra a través del llamado “ferrocarril subterráneo”, una red secreta en el siglo XIX que ayudaba a los afroamericanos a escapar de los estados sureños de Estados Unidos para lograr la libertad en los territorios del norte del país o en Canadá. La historia es una adaptación de la exitosa novela homónima de Colson Whitehead, y está protagonizada por Thuso Mbedu, Chase W. Dillon y Joel Edgerton.

-“EL BAILE DE LOS 41” (ya disponible en Netflix): esta película mexicana, dirigida por David Pablos, está inspirada en un episodio histórico de inicios del siglo XX. El 18 de noviembre de 1901, en una casa de México DF, la policía irrumpió en una fiesta privada donde había 42 hombres que bailaban entre sí, la mayoría de familias aristocráticas. Además del escándalo que significó la noticia, una incógnita no despejada circuló por aquellos días y sobrevivió hasta la fecha: que entre los detenidos (y los vestidos de mujer) estaba nada menos que Ignacio de la Torre, yerno del presidente Porfirio Díaz, casado con Amada Díaz, su hija mayor y la más consentida.

-“OXÍGENO” (ya disponible en Netflix): la actriz Mélanie Laurent, a quien muchos recuerdan por su rol de Shoshanna en “Bastardos sin gloria”, de Quentin Tarantino, es la protagonista de este thriller de desesperación y cuenta regresiva. El personaje de Laurent se despierta un día dentro de una cabina de criogenización sin recordar por qué está ahí. La recuperación de la memoria irá paralela al hecho que preocupará más, tanto a la propia protagonista como a los espectadores: el oxígeno se está acabando.

-“EL CRIMEN DEL SIGLO” (ya disponible en HBO Go): Este documental de dos partes, dirigido por el ganador del Emmy y del Oscar Alex Gibney (“Desangrando a Silicon Valley”), es una implacable acusación a la industria farmacéutica, a los lobistas y a las reglamentaciones gubernamentales que permiten la superproducción, la distribución imprudente y el abuso de los opioides sintéticos en EEUU. Los opioides sintéticos son analgésicos fuertes que se usan para los dolores más variados y pueden causar adicción.

-“EL DINERO, EN POCAS PALABRAS” (ya disponible en Netflix): esta miniserie documental de Vox Media refleja la complicada relación que tienen las personas con el dinero. Acá se deja todo al descubierto: desde cómo te podés arruinar con las tarjetas de crédito hasta cómo nos engañan con malas apuestas financieras o con estafas. La serie analiza todas nuestras debilidades en relación al dinero, las astutas formas en que se aprovechan de ellas y las mejores estrategias a seguir.