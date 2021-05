Javkin pidió "salir lo menos posible" al menos hasta el 30 de mayo

Tras el anuncio de nuevas restricciones, por parte del Gobierno provincial, para morigerar los efectos de la pandemia, el intendente de Rosario brindó una conferencia de prensa y pidió "salir lo menos posible" al menos hasta el 30 de mayo.

"Nosotros no usamos la palabra colapso, más allá de que entendemos el sentido en el que se usa. Colapso implicaría una caída y no hay una caída. Acá hay un esfuerzo extraordinario al máximo de todos los trabajadores y profesionales de la salud para atender a cada persona que necesita atención", aseguró el titular del municipio, Pablo Javkin.

Y agregó: "Frente a esto podemos agregar camas, podemos testear más y podemos vacunar más. El viernes vamos a llegar a 250 mil personas vacunadas y vamos a completar a las personas mayores 60 años, pero eso también tiene un límite, no se pueden poner camas en los patios de hospitales".

Luego de graficar la situación sanitaria, el mandatario local aseguró que "a esto es necesario agregarle restricciones y movernos menos. De acá el 30 de mayo tenemos que salir lo menos posible. Durante todo el año pasado decíamos y repetíamos que necesitábamos cuidarnos y no contagiarnos para no contagiar a nuestros mayores. Bueno, tengo que decir que ahora nos tenemos que cuidar nosotros. Ahora tenemos las camas llenas de personas menores de 60 años, de 50, de 40 y hasta de 30 años o menos".

"Creo que todos entendemos cuando hablamos, estamos hablando de un porcentaje de casi el 100 por ciento de ocupación de camas con personas menores de 60 años predominante. Yo entiendo que muchas veces nos guste discutir sobre los temas, pero discutir contra la biología de un virus no tiene sentido alguno. No importa la pertenencia partidaria, no importa lo que pensemos del mundo, del país, de la provincia o del municipio", añadió el intendente.

Por último, Javkin reconoció: "Siempre vamos a defender las libertades, el trabajo y la salud, pero nosotros no estamos con el riesgo de no poder atender a los pacientes con covid sino que estamos en el punto en que necesitamos que no haya ninguna persona internada por algo que no sea covid. Necesitamos guardar todas las camas que podamos reservar".

