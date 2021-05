Muertes por coronavirus, la cruda realidad que cada día genera más miedo

Luego de que un grupo autodenominado "Médicos por la Verdad" realizara una convocatoria en el Parque de las Colectividades de Rosario, evento en el que asistieron más de cien personas sin barbijos y donde el distanciamiento social brilló por su ausencia, distintos sectores salieron a cuestionar esta iniciativa.

"Lo que hicieron es incitar a la ciudadanía a no cuidarse en un momento donde el sistema de salud de toda la provincia está por estallar. Hasta recién, había una una sola cama de terapia disponible en el sur provincial, en El Trebol", dijo Sandra Maiorana, secretaria general de AMRA (Asociación de Médicos de la República Argentina), por CADENA OH!

"Dicen que el coronavirus no existe y que no hay que usar barbijos. Esta gente está delinquiendo y violando un artículo del Código Penal; además, lo que ellos aducen no tiene ningún asidero científico", continuó muy indignada la entrevistada.

En este sentido, sostuvo que "lo más seguro para disminuir la circulación del virus son los elementos de barrera, tales como el uso del barbijo y el distanciamiento social, que se utilizan ante cualquier enfermedad respiratoria".

"El momento es crítico; hay un montón de cepas por el mundo que no se sabe si responden o no a la vacuna, el personal de salud está agotado, no hay camas y tampoco hay gente para la atención", se lamentó la referente de AMRA.

Consultada sobre la triste posibilidad de que en el país no haya más lugar para enterrar a las víctimas fallecidas por coronavirus, situación que lamentablemente atravesaron varios países, Maiorana fue contundente: "Estamos muy cerca de esa realidad y es lo que queremos evitar".

