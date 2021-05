Falleció Sergio Varisco, ex intendente de Paraná

El dos veces intendente por la UCR en la ciudad de Paraná (1999-2003 y 2015-2019), Sergio Varisco, falleció este jueves por la mañana luego de permanecer internado desde el pasado 8 de mayo en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica.

Su salud se había deteriorado a raíz de una neumonía, producida unos días después de haber sido sometido a una compleja intervención quirúrgica neurológica.

Político y miembro de la Unión Cívica Radical, Varisco fue diputado nacional por Entre Ríos (2005-2009), ocupó la intendencia de Paraná entre 1999 y 2003, resultando nuevamente electo para el cargo en 2015 por Cambiemos, desempeñándolo desde el 10 de diciembre hasta diciembre de 2019.

En 2019, confirmó su precandidatura para la reelección en la intendencia de Paraná, debiendo competir en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) contra Emanuel Gainza, del partido Propuesta Republicana (PRO), en la interna de la alianza Cambiemos.

En las elecciones primarias del 14 de abril de 2019, Varisco derrotó por amplio margen a Gainza y se ubicó en segundo puesto en el total de candidatos (por detrás del justicialista Adán Bahl), siendo de este modo candidato de la alianza Cambiemos para las elecciones generales del 9 de junio.

Condena en la Justicia Federal

El lunes 30 de diciembre de 2019, el tribunal federal de Paraná, compuesto por los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros dispuso que el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco fuera condenado como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado, a la pena de 6 años y 6 meses de prisión. Además, se le impuso una multa de 200.000 pesos de multa. El ex presidente municipal de Paraná, estuvo hasta la actualidad con prisión domiciliaria, monitoreada con tobillera electrónica.

“Soy el mismo hombre de la democracia que siempre fui, y el respeto mío por las instituciones de la República, dentro de la cual está la Justicia, está intacto. Lo soy, aun sabiendo que los jueces han emitido un fallo injusto porque hay carencia de pruebas; y hay carencia de pruebas porque no hubo el delito que se me endilga", sostuvo tras la condena, el ex presidente municipal de Paraná.