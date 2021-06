Alegrías, expectativas y emociones de los hinchas de Colón

La alegría del hincha de Colón se siente en toda la ciudad de Santa Fe. La posibilidad de estar en otra final, esta vez de la Copa de la Liga, tiene a los fanáticos en vilo. El próximo viernes disputará el título contra Racing, que viene de ganar por penales contra Boca.

Desde Cadena OH! se homenajeó a la hinchada. Darío Genolet, fanático del club y a quién se lo vio llorando en la final en Paraguay, expresó que "Lo que estamos viviendo es un momento increíble. Yo de anoche que no duermo". Comentó que vio el partido en su casa con su hijo y que no salieron a festejar porque se contagiaron coronavirus y la pasaron mal.

Leer también: El festejo íntimo de los jugadores de Colón

"La experiencia que tuvimos con el COVID - 19 no fue buena. Por eso no salimos. Pero disfrutamos mucho. El primer gol no lo grité tanto, en el segundo me di cuenta que ya teníamos el pasaporte a la final".

Por su parte, Mavi Carballo, dirigente de Colón y representante del sector femenino del club, señaló "Estamos muy felices. Hoy los sabaleros no sabemos de qué manera expresar lo que sentimos. Es algo que tenemos tan guardado adentro, desde que fuimos a Paraguay. Nada va a ser que dejemos de ser hinchas de Colón. Quiero disfrutar esto, ser de los dos mejores del torneo es algo invalorable. No quiero adelantarme a los resultados de la final".

También se manifestó Gonzalo Insaurralde, canchero principal del estadio Brigadier López, desde Asunción del Paraguay. "Qué locura hubiera sido San Juan si hubiera podido ir la gente. Estamos muy contentos por el presente de Colón y disfrutando. Yo estuve hasta las 6 y pico trabajando, ya que estoy concentrando con la selección. Me escapé a mi casa para ver el partido y lo vi solo. Festejé solo y me tomé un vino solo", retrucó.

Expectativas

Hasta el encuentro con Racing, las ansias seguirán creciendo. Mavi, más cauta, admitió "no querer pensar en nada" hasta el partido; "Hay que jugarlo y después festejaremos". Lo mismo Gonzalo, quién afirmó su cábala y pidió "Hacer lo mismo que se hizo ayer, el viernes tenemos que repetir lo que hicimos ayer".

Leer también: Los hinchas de Colón festejaron en las calles de Santa Fe el pase a la final

Darío, con confianza, admitió que "Están las condiciones para salir campeones. Hay estructura de trabajo, hay técnico. Tuvimos bajas, pero no se sintieron. Si salimos campeones me voy a tatuar el escudo de Colón, con la fecha y la estrella".

Escuchar también audio completo: