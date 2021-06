Según Mazzi, que Colón gane "le va a servir a Unión para elevar la vara"

A pocas horas de la final entre Colón y Racing, las ansias de la hinchada sabalera no paran de crecer. Tampoco la expectativa de que la ciudad de Santa Fe obtenga su primera estrella en el fútbol.

"Colón y el fútbol de Santa Fe nos están dando elementos en estos últimos tiempos para que a uno le salga y exteriorice cosas, emociones que nos transmitieron nuestros padres y amigos", expresó al respecto el relator, Fabián Mazzi.

"Yo reflejo en algunos relatos algo que me pasa, traslado vivencias que he tenido. Estoy por cumplir 55 años, el 9 de noviembre, el día de la final en Paraguay. Y recuerdo a mi papá, a mi abuelo Toto, que fue maquinista. Él me decía en esos tiempos 'Colón y Perón un solo corazón'. Yo he reflejado a mi abuelo en mis relatos, por eso esta situación me da una sensación especial como santafesino", expresó.

Para Mazzi, este es "un momento maravilloso, como la final de Unión contra River en 1979. Yo tengo el privilegio de ser la voz de los santafesinos y quiero transmitir lo que mucha gente no vivió".

El relator, que cuenta con más de 30 años de experiencia, destacó que su trabajo tiene mucho de espontáneo. "Hay un 30 por ciento de preparación, de darle un guion a tu programa. Pero el 70 por ciento es el fútbol, lo que puede pasar".

"La frase que dice 'estamos enfermos de vos Colón' surgió a partir de un encuentro con un hincha, en el viaje a la semifinal de Colón y Atlético Minerio en Bello Horizonte. Él me contó sus cábalas y me di cuenta que era un apasionado, y eso es Colón".

En defensa de la historia de Santa Fe

La emotiva nota en Cadena OH! se completó con la presencia del ídolo sabalero, Ramón 'El Indio' Mántaras. Nacido en Santa Rosa de Calchines, apareció en Colón siendo muy joven y se ganó un lugar a puro esfuerzo y condiciones futbolísticas, en un plantel que derrochaba talento y capacidad en la década del '70.

Coincidieron, junto a Mazzi, en la importancia de que Colón gane este viernes. "Yo traslado emociones de vida a mis relatos y creo que este es el folclore del fútbol, como lo sufren los equipos rivales en todos lados. Si Colón sale campeón va a ser muy bueno para la ciudad y le va a servir a Unión para elevar la vara. Unión tendrá que poner las barbas en remojo y darse cuenta que sí se puede".

Por su parte Mántaras apuntó: "Es lo que nos está faltando, es preciso defender a la provincia. Nos tenemos que acercar a los grandes equipos y demostrarles que nosotros también tenemos capacidad".

