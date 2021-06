Busatto: "No hay que vivir ninguna expresión interna del peronismo como una amenaza"

Tras la presentación formal de “Hacemos Santa Fe”, una nueva corriente del PJ en la provincia identificada con el liderazgo del gobernador Omar Perotti, el diputado provincial, Leando Busatto, aseguró que la aparición de nuevas expresiones internas dentro del peronismo no deben ser vistas como amenazas, sino como formas de fortalecimiento partidario.

En un año electoral, atípico por los coletazos de la pandemia, el objetivo del Justicialismo será “conciliar hacia afuera y no hacia adentro, porque todos los que estamos en el peronismo sabemos lo que queremos”, reconoció Busatto, quien sostuvo que, en los próximos comicios, el oficialismo se jugará la rúbrica de las gestiones nacionales y provinciales, junto a la posibilidad “de pensar un proyecto que supere los antagonismos”.

“No tenemos otro camino que no sea la unidad, concepto que debe construirse a diario. Sin embargo, no hay que vivir ninguna expresión interna del peronismo como una amenaza, sino por el contrario, como una forma de fortalecimiento. Creemos que somos el único espacio político que puede ofrecer un bienestar mejor de lo que estamos pasando”, aseveró el diputado en diálogo con Cadena OH!.

Busatto admitió que, por consecuencia del contexto sanitario, el oficialismo tendrá el difícil desafío de “hacer política” más en los medios de comunicación que en la calle, “algo que al peronismo le cuesta, porque además deberemos lidiar con el humor social de personas que han perdido a un ser querido o que económicamente pueden estar frustradas. Por eso debemos aplicar sentido común y mucha sensibilidad”, dijo.

“Asumimos el 2019 con la intención de volver a la senda de la producción y el trabajo, lo que tenemos que hacer es tratar de aplicar eso en medio de un contexto muy difícil”, finalizó el diputado, quien no obvió su felicidad que lo llevó incluso hasta las lágrimas, por la consagración de Colón y su primer título en la era profesional.

Escuchar también la nota completa: