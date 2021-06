Historias de vida de dos jugadores campeones de Colón

Al poco tiempo, con solo 8 partidos disputados y 1 gol convertido, el cuerpo técnico de aquel momento le comunicó que no lo iba a tener en cuenta y el volante hoy apuntado por Estudiantes debió buscar club. Se probó en varios equipos, y finalmente quedó en Ituzaingó.

Si bien desde lo colectivo no tuvieron buenos resultados, su desempeño individual le permitió destacarse: Rodrigo Aliendro tuvo la continuidad que no había logrado en el Funebrero, y luego de 32 partidos (3 goles) en la Primera C volvió a San Martín con otra consideración. Luego pasó por otros equipos como Atlético Tucumán.