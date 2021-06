La fuerte crítica de Alex Caniggia al programa MasterChef: "Truchísimo"

Alexander Caniggia desmintió la versión de MasterChef Celebrity ante su salida del programa. Desde el certamen de cocina anunciaron que el participante fue descalificado por no asistir a la grabación, hecho que despertó la furia del protagonista y de inmediato salió a explicar a través de sus redes sociales que fue él quien renunció.

"¿Qué dicen que me eliminaron? ¡Esta me eliminaron! Renuncié. ¡Esta voy a cocinar, no cocino más! Ahora me toco la pi... los huevos, me hinché las pelotas, el Xela se hinchó las pelotas", expresó en Twitch y lo reiteró: “Renuncié a MasterChef, qué dicen que me eliminaron, ésta que me eliminaron. Renuncié, no cocino más”.

En el polémico video, en el que insulta sin parar, el hijo de Claudio Paul Caniggia dejó en claro la decisión de dejar la emisión de Telefé fue suya y no por determinación de la producción. “Alex renunció, que es diferente a no presentarse. Renuncié. Que quede claro. Trucho, truchísimo. A uno de estos tendrían que haber eliminado. ¡Mirá si me van a eliminar!”, siguió.

Fuente: Ciudad Magazine