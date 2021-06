Intensa actividad en el Cemafe

Este martes, en conjunto con el Ministerio de Salud, desde el Cemafe llevaron a cabo una ampliación de los puestos de vacunación y la reorganización del proceso para evitar los largos tiempos de espera. A su vez, se colocó una carpa fuera del nosocomio para tener una mejor condición de espera. "El horario de vacunación era de 9 a 15. Hoy comenzamos a partir de las 8", precisaron.

"Seguimos con la vacunación covid -500 turnos diarios-, dentro de todas las actividades que lleva adelante el Cemafe. Ayer habíamos tenido un aumento, porque no solamente estaban las personas que figuraban anotadas en el listado del día, sino que también tuvimos que vacunas a aquellas que no habían asistido el sábado. Eso hizo que aumente la cantidad de personas y el tiempo de espera", detalló Fabián Mendoza, director ejecutivo del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe, en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

"En el área de internación continuamos con las 8 camas de terapia intensiva que están al 100 por ciento de ocupación, y también con las camas de internación clínica no covid. Estamos por ampliar la cantidad de camas esta semana, para el área de clínica y terapia", anticipó el director ejecutivo del CEMAFE.

En el lugar siguen con los hisopados, con aproximadamente 200 testeos diarios. "Quiero destacar la labor del personal de salud del Cemafe que ante cada uno de estos desafíos ha tomado la responsabilidad de dar respuestas a las necesidades de la comunidad", subrayó Mendoza.

