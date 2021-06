Nery Pumpido respaldó a Lionel Scaloni

Nery Pumpido, arquero campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Mexico de 1986, habló con TyC Sports y bancó a Lionel Scaloni sobre el armado del equipo de cara al debut en la Copa América.

Consultado sobre la chance de que Emiliano Martínez siga en el equipo pese a que Franco Armani ya dio negativo de COVID-19, explicó: "El técnico tiene todo el derecho a elegir... Quedó afuera Maradona de un Mundial y desde ahí no se puede discutir más a nadie".

"Son decisiones del técnico de la Selección. Pero no hay que hablar de los arqueros, después del puesto de Messi, el más tranquilo que tiene la Selección es el de arquero. No hay selección del mundo que tenga los seis arqueros que tiene Argentina. No hay que discutir más, puede atajar uno u otro", sentenció.

El probable equipo de Argentina

El 11 de la Selección Argentina podría ser con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso o Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Sergio Agüero.