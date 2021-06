Alejandra Vucasovich: "No me gustan las listas colectoras porque parecen una Ley de Lemas"

En diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario, la diputada mandato cumplido Alejandra Vucasovich sostuvo que "pueden haber más listas porque pueden aparecer colectoras, cosa que ideológicamente no comparto, pero es probable que quieran armar listas de diputados que tributen a una sola boleta de senador. O sea que todavía pueden aparecer más candidatos".

"no me gustan las listas colectoras porque parecen una Ley de Lemas dentro del sistema actual"

Para la referente de la oposición, lo que se plantea "es demasiado. Me parece que estamos a tiempo, en plena ebullición del proceso y que se va a reducir un poco, lo cual sería sano, pero por ahora son cuatro -tres listas radicales y una del PRO-. Después con el sello todo se confunde, salvo los que están en el ambiente íntimo. De lo contrario para la gente cuando ve Juntos por el Cambio -o como se vaya a llamar el frente- confunden qué es PRO, qué es radicales".

Vucasovich, puntualizó que "de cualquier manera, la mayoría de las listas están mezcladas o por lo menos dos. Tienen a un José Corral con Roy López Molina, Carolina Losada con Mario Barletta y Anita Martinez; o sea que está mezclado".

"Estoy totalmente convencida que va haber un par de uniones"

"Estoy totalmente convencida que va haber un par de uniones que no van a ser tres, sino que van a llegar menos. De cualquier manera, las PASO son importantísimas que se lleven adelante y vuelvo a repetir, no me gustan las listas colectoras porque parecen una Ley de Lemas dentro del sistema actual", agregó la diputada mandato cumplido.

Para finalizar, Vucasovich evaluó el panorama electoral: "Por ahora, inclusive varias comunas peronistas no K, y algunas mas independientosas, es probable que vayamos por afuera; porque una comuna que ya es comuna no puede arriesgarse a una interna que participen los otros partidos adentro porque pueden llegar a perder la comuna. El panorama está por ahora enrarecido".

