El exvicepresidente de la EPE acusado de "vacunado VIP" explotó en Twitter

El exvicepresidente de la EPE, Alberto Joaquín, cruzó en redes sociales al ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Sukerman, quien fue interpelado por diputados provinciales en el marco de la denuncia por un supuesto “vacunatorio vip” en el Hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria.

"No pensaba referirme a la perversa y falsa denuncia que se me imputa hasta que terminara la investigación que está realizando el Ministerio de Salud, pero las declaraciones de Roberto Sukerman donde afirma que 'me separaron del cargo' no las puedo aceptar por infundadas", disparó en Twitter Joaquín.

"la mafia sindical organizó un circo mediático para dañar al Gobierno provincial"

El ingeniero, dijo que su renuncia a la EPE "fue una decisión personal, nadie me la pidió, destinada a sacarle a la mafia sindical, que organizó un circo mediático para dañar al Gobierno provincial, el único apellido de interés para instalar la idea de un vacunatorio VIP inexistente".

"El autor de la denuncia, Ariel Perez, sumariado por el director, fue el mascaron de proa de dirigentes inescrupulosos, políticos y sindicales que no trepidaron en lanzar denuncias falsas e injuriosas para desplazar al director del hospital", cuestionó.

¡Por favor, seré viejo pero no pelotudo!"

En la continuidad del hilo de twits, Joaquín indicó que fue vacunado en forma correcta por su edad, salud y el cargo que ocupaba en una empresa estratégica, "donde mi primera tarea al asumir fue ocuparme que la EPE garantizara a los cientos de vacunatorios que se crearon, la seguridad del suministro eléctrico".

Con dureza, subrayó que "hay que ser muy funcional a quienes armaron este circo para creer que una persona conocida como yo por mi trayectoria va a ir a vacunarse secretamente a un hospital público y permitir que se lo anote como personal de salud ¡Por favor, seré viejo pero no pelotudo!"