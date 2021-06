Municipales disidentes cortaron avenida Perón y Bulevar

Pese a que ASOEM dispuso no adherir al paro municipal de FESTRAM, un grupo de trabajadores municipales disidentes inició una manifestación en la esquina de Boulevard y Presidente Perón.

Con fuerte críticas a la conducción de ASOEM, que tiene la representación de los empleados de Santa Fe capital, Arroyo Leyes, Recreo, Rincón y Monte Vera, el referente de la Agrupación 8 de Noviembre, Alberto Soja, pidió que se incluya a sus pares como prioritarios en el cronograma de vacunación contra el Covid.

"El secretario general salió a decir que esta era una medida atemporal. Pero qué hizo él, por qué no salió a pedir esto antes. No necesitamos un secretario general que se ponga la boina de intendente, sino que defienda a los trabajadores. No queremos privilegios, queremos que los trabajadores esenciales sean vacunados", dijo Soja.

"Nosotros nos encargamos de coordinar los centros de testeos, y ninguno de estos que coordinan están vacunados" reforzaron los manifestantes.

Al pedido, se sumó el reclamo por el estado de las instalaciones de las distintas dependencias y la falta de herramientas para trabajar en otras, por ejemplo en el área de alumbrado público.